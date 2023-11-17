Минобороны США стремится обеспечить наличие запчастей для поддержки F-16, что получит Украина. Об этом заявил заместитель министра обороны США по закупкам Уильям Лаплант.

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США обещают обеспечить запчасти для F-16

Пентагон уже участвует в подготовке украинских пилотов на самолетах F-16. Для того чтобы украинцы успешно эксплуатировали эти F-16, украинские летчики проходят обучение в США и Европе как по летной эксплуатации, так и по техническому обслуживанию.

В США уверяют, что после того, как Украина получит F-16, поддержка не прекратится. В Пентагоне отмечают, что потребуются запчасти для обеспечения жизнедеятельности самолетов и продления полетов.

США готовы сделать это, заявил Лаплант, отметив важность доступности запчастей для обслуживания истребители.

По словам Лапланта, самолеты F-16 нуждаются в запчастях в нужном количестве.

Именно этим мы сейчас и занимаемся... чтобы убедиться, что это произойдет. У них будет достаточно запчастей, когда они прибудут на место. Мы хотим, чтобы… это было устойчиво. А об этом часто забывают,

– добавил он.

По его словам, без запчастей самолеты F-16 в Украине могут быть сняты с вооружения уже через несколько месяцев.

"Мы не позволим этому произойти", – сказал Лаплант. "И если другие страны предоставляют свои самолеты, то мы должны быть уверены, что если они не предоставят запчасти, то мы найдем их и предоставим".

Украина получит самолеты F-16: коротко