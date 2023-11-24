Засновник ГО "Реактивна пошта", військовий експерт Павло Нарожний перелічив 24 Каналу дві можливі модифікації HIMARS. За його словами, це може бути установка для далекобійних ракет GLSDB або ATACMS.

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"Тих HIMARS, що в нас є, вистачає, щоб покривати всю лінію фронту. З великою ймовірністю, цей HIMARS приїхав для чогось нового", – наголосив Нарожний.

HIMARS для GLSDB

З відкритих джерел відомо, що Пентагон законтрактував ракети GLSDB – це планерна бомба малого діаметра вагою 100 кілограмів. До неї поставили систему керування і ракетний двигун. Повідомляють, що дальність сягає понад 150 кілометрів.

Головний момент – вона дуже дешева. Я думаю, що йдеться про 100 тисяч доларів приблизно. Ракета GMLRS, яку ми тепер використовуємо, коштує 170–180 тисяч доларів,

– зауважив Нарожний.

Натепер ворог відсуває всю свою логістику на 100–120 кілометрів від лінії фронту, щоб Сили оборони не могли дістати HIMARS за жодних умов. А з GLSDB доведеться ховати на відстань 180–200 кілометрів. Це дуже ускладнить логістику та управління військами.

HIMARS для ATACMS

У The Wall Street Journal повідомляли, що в HIMARS внесли спеціальні модифікації, які не дозволяють стріляти по території Росії. Тому існує ймовірність, що Україні передали спеціальний HIMARS, з якого можна запускати ATACMS з дальністю 300 кілометрів.

Якщо так, то це дійсно змінить хід війни. Якщо це буде 50–100 штук, то з такою кількістю ми можемо знищити всі склади, логістичні центри, мости, пункти управління. Це переломить хребет війни,

– констатував Нарожний.

На думку військового експерта, тоді варто почати з авіації і ППО ворога, а також Кримського моста.

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