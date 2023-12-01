Це рішення не є політичним. Провідний азербайджанський військовий аналітик, аналітик центру STEM Агіль Рустамзаде прояснив 24 Каналу, що тут питання у технічній спроможності.

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Поставки GLSDB

За словами Агіля Рустамзаде, це вимушене технічне випробування. Компанія Boeing, яка разом із компанією SAAB займається виробництвом GLSDB, не досягла прямих результатів на випробуваннях. Тобто ця бомба наразі не зовсім готова до військової експлуатації і проблема саме у цьому.

Зазначимо, що GLSDB – це малогабаритні високоточні боєприпаси. Вони можуть уражати цілі на відстані до 150 кілометрів. Для наведення бомби використовується, зокрема, супутникова система позиціонування GPS.

Як зазначає Reuters, Україні потрібні GLSDB, щоб доповнити обмежену кількість ракет ПТРК ATACMS з тим же радіусом дії у 160 кілометрів, які надали США. Таким чином наші захисники зможуть бити по ворожих цілях на відстань удвічі більшу, порівнюючи з тими ракетами, які використовуються зараз.

Агіль Рустамзаде про постачання Україні зброї: дивитись відео

Разом з цим військовий аналітик вважає, що ситуація змінюється і постачання зброї та боєприпасів збільшуватиметься. Але тут є нюанс.

Війна (Росії проти України – 24 Канал) – перша у 21 столітті, яка відбувається на стику революцій у військовій справі. Ніхто не був готовий до того, що на полі бою домінуватимуть дрони-камікадзе. Відповідно на Заході ефективні протидронові системи лише розробляються,

– зазначив він.

Щонайменше на повноцінну розробку треба до трьох років і тоді, ймовірно, ці системи можуть надати Україні у необхідній кількості. Дрони ж і надалі ставатимуть ефективним засобом ураження на полі бою.

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