Окремо безпілотники протестували на стійкість до придушення сигналу відеозв’язку та каналу керування безпілотним авіаційним комлексом.

Дивіться також "Масована атака дронів" і причетність ГУР: що відбувалось в окупантів 26 листопада

В України розширять виробництво дрона-камікадзе

Переважна більшість виробників FPV-дронів – приватні компанії. Одна з них представила серію дрона-камікаде, який вже чудово проявив себе у бойових умовах, зокрема у протистоянні з ворожими засобами РЕБ.

Якщо випробування цього дрону й надалі будуть успішні, підприємство розширить масштаби свого виробництва. Відомо, що цей дрон почали розробляти майже рік тому. Він здатен виконувати бойові завдання на відстані до 10 кілометрів.

Ті технології, які використовувались для розробки цієї моделі, - не якісь інноваційні чи унікальні, це збірна солянка наших знань, вдале поєднання досвіду попередніх виробів,

– наголосла компанія-виробник.

Україна випробовує творців "бавовни" власного виробництва: відео Міноборони

Довідка: У нашій країні вже кілька сотень підприємств працюють над створенням сучасних українських безпілотників, оскільки цей вид озброєння дуже затребуваний на фронті.

Чому FPV-дрони важливі для фронту

FPV-дрони – вид безпілотників, керування якими здійснюється за допомогою функції "вигляд від першої особи". Ця функція означає передавання відео в реальному часі з камери, встановленій в БпЛА. Оператор дрону бачить місцевість навколо безпілотника за допомогою спеціальних окулярів так, ніби він сидить у середині самого літального апарту. Цей тип БпЛА може нести 1 – 1,5 кілограма вибухівки на відстані до 20 кілометрів та вражати на швидкості 100 – 120 кілометрів на годину.

Військові називають FPV-дрони дешевою альтернативою боєприпасам. У середному ціна такого дрона коливається від 380 до 500+ доларів. Вони виручають у період "снарядного голоду", розповідають захисники.

Крім того, FPV-дрон на фронті використовують як допоміжний засіб до артилерії, а інколи як її замінник. Він може також вивести з ладу важку техніку, таку як танк. Ці дрони ефективно проявили себе у "контрбатарейній боротьбі".