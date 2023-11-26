Сєргєй Собянін заявив, що нібито їхня ППО "збила" дрони в районі Наро-Фомінська та Одинцовському міському окрузі. Мовляв, безпілотники летіли на Москву.

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Що відомо про неспокійну ніч та тривожний ранок 26 листопада в країні-терористці – читайте у тексті 24 Каналу.

Що заявили росіяни про атаку дронами

Мер Москви заявив орієнтовно о 3:25, що нібито російська ППО "знищила" декілька БпЛА у Брянській, Тульській та Калузької областях.

У росіян традиційно ніхто не поранився та немає руйнування. Попри це, вороги таки не були такі впевнені у своїй безпеці й закривали два московські аеропорти – Внуково та Домодєдово.

Окрім того, російське міноборони ледь не всю ніч "звітувало" про те, як вони "успішно" нібито збивають невідомі дрони. Зокрема:

спочатку заявили про "знищення" 11 безпілотників над Московською, Тульською, Калузькою та Брянською областями;

вдосвіта нібито "збили" ще 9 дронів на території Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей;

потім вранці ще чотири – над Брянською, Смоленською та Тульською областями;

вже під обід окупанти заявили про нібито збиття двох ракет над акваторією Азовського моря.

Ворогам було тривожно в Тулі, де дрон поцілив у будинок

Гучно та тривожно росіянам в Тулі було як вночі, так і вранці 26 листопада. Зокрема, пропагандисти написали, що там дрон втратив управління після успішної роботи ППО та врізався у житлову багатоповерхівку.

Російські телеграм-канали бідкались, що нібито дрон влетів у квартиру на 12 поверсі.

Росіяни показали багатоповерхівку в Тулі: дивіться відео

За даними росЗМІ постраждав один громадянин – у нього легке різане поранення стопи. Усіх мешканців будинку розмістили у дитячому садку та готелях.

Пропаганда також повідомляла, що над Тулою вночі збили три безпілотники.

Вже орієнтовно о 8:34 26 листопада атака дронами по Тулі продовжилась. Зокрема, очевидці писали про орієнтовно про 5 звуків вибухів. По них нібито працювала російська ППО, проте Росія завжди про неї говорить – навіть тоді, коли вона безсила (а таке часто буває).

Росіяни бідкались через дрони в Тулі: дивіться відео

Згодом вороги заявили, що нібито збили ще два дрони. Ворожі пропагандисти пішли далі та сказали, що буцімто територію біля ще однієї багатоповерхівки у Тулі оточили після чергової атаки дронів. Однак вороги не повідомляли, що там трапилось.

РосЗМІ заявили, що вони вивчають, які дрони атакували Росію

Пропаганда відразу ж почала думати над "винними" в атаці по Росії. Вороги вирішили вже традиційно звинуватити у всьому Україну та навіть почали писати про те, якими дронам били.

Окупанти спочатку припускали в телеграм-каналах, що мовиться про "крило, що літає". Тобто ці дрони нібито схожі на іранські "Шахеди".

Фахівці зараз з'ясовують, що це за апарат. Поки що відомо, що він не має нічого спільного з UJ-22 та "Бобрами",

– запевняли пропагандисти.

Росіяни вивчають нові безпілотники, якими їх атакували вночі й вранці / Фото з російських телеграм-каналів

У розвідці підтвердили причетність до атаки

Джерела 24 Каналу в Головному управлінні розвідки повідомили, що до атаки безпілотниками причетне ГУР МО. Наразі остаточні наслідки щодо атаки невідомі, адже росіяни їх ретельно приховують.

Втім, ця атака показала, якою дійсно є російська система "пе-ве-о", якою пропагандисти так вихваляються.