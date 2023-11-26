Сергей Собянин заявил, что якобы их ПВО "сбила" дроны в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. Якобы беспилотники летели на Москву.

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Что известно о неспокойной ночи и тревожном утре 26 ноября в стране-террористе – читайте в тексте 24 Канала.

Что заявили россияне об атаке дронами

Мэр Москвы заявил ориентировочно в 3:25, что якобы российская ПВО "уничтожила" несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях.

У россиян традиционно никто не ранился и нет разрушений. Несмотря на это, враги не были так уверены в своей безопасности и закрывали два московских аэропорта – Внуково и Домодедово.

Кроме того, российское минобороны чуть ли не всю ночь "отчитывалось" о том, как они "успешно" якобы сбивают неизвестные дроны. В частности:

первоначально заявили о "уничтожении" 11 беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями;

на рассвете якобы "сбили" еще 9 дронов на территории Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей;

затем утром еще четыре – над Брянской, Смоленской и Тульской областями;

уже под обед оккупанты заявили о якобы сбивании двух ракет над акваторией Азовского моря.

Врагам было тревожно в Туле, где дрон попал в дом

Громко и тревожно россиянам в Туле было как ночью, так и утром 26 ноября. В частности, пропагандисты написали, что там дрон потерял управление после успешной работы ПВО и врезался в жилую многоэтажку.

Российские телеграм-каналы жаловались, будто дрон влетел в квартиру на 12 этаже.

Россияне показали многоэтажку в Туле: смотрите видео

По данным РосСМИ, пострадал один гражданин – у него легкое резаное ранение стопы. Всех жителей дома разместили в детском саду и гостиницах.

Пропаганда также сообщала, что над Тулой ночью сбили три беспилотника.

Уже ориентировочно в 8:34 26 ноября атака дронами по Туле продолжилась. В частности, очевидцы писали об ориентировочно 5 звуках взрывов. По ним будто бы работала российская ПВО, однако Россия всегда о ней говорит – даже тогда, когда она бессильна (а такое часто бывает).

Россияне жаловались из-за дронов в Туле: смотрите видео

Впоследствии враги заявили, что якобы сбили еще два дрона. Вражеские пропагандисты пошли дальше и сказали, что территорию возле еще одной многоэтажки в Туле окружили после очередной атаки дронов. Однако враги не сообщали, что там произошло.

РосСМИ заявили, что они изучают, какие дроны атаковали Россию

Пропаганда сразу же начала думать над "виновными" в атаке по России. Враги решили уже традиционно обвинить во всем Украине и даже начали писать о том, какими дронами били.

Оккупанты сначала предполагали в телеграм-каналах, что говорится о "летающем крыле". То есть эти дроны якобы похожие на иранские "Шахеды".

Специалисты сейчас выясняют, что это за аппарат. Пока известно, что у него нет ничего общего с UJ-22 и "Бобрами",

– уверяли пропагандисты.

Россияне изучают новые беспилотники, которыми их атаковали ночью и утром / Фото из российских телеграм-каналов

В разведке подтвердили причастность к атаке

Источники 24 Канала в Главном управлении разведки сообщили, что к атаке беспилотниками причастно ГУР МО. Сейчас окончательные последствия атаки неизвестны, ведь россияне их тщательно скрывают.

Впрочем, эта атака показала, какой на самом деле является российская система "пе-ве-о", которой пропагандисты так хвастаются.