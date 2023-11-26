В местных телеграмм-канал написали о первых взрывах во временно оккупированном Зугресе ориентировочно в 2:10. Впоследствии их услышали в других городах оккупированной врагом Донецкой области, пишет 24 Канал..

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Что известно о взрывах на оккупированных землях

После взрывов в Зугресе к нему присоединился Харцызск. Затем в сети опубликовали видео со звуками взрывов, раздававшихся на оккупированных территориях.

Взрывы в Зугресе посреди ночи: смотрите видео

Уже в 2:49 писали о том, что пылало где-то в стороне Макеевки и показали фото города, на котором виднелось зарево от взрывов.



В Макеевке пропал свет после взрывов / Фото из соцсетей

Тревожная ночь в Донецкой области: смотрите видео

После трех часов в сети написали о том, что почти половина Донецка обесточена. Также свет исчез и в нескольких других оккупированных городах, в частности – в Мариуполе.

Громкая ночь в оккупированном Харцызске: смотрите видео

Россия ищет подполье в Мариуполе