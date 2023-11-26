В местных телеграмм-канал написали о первых взрывах во временно оккупированном Зугресе ориентировочно в 2:10. Впоследствии их услышали в других городах оккупированной врагом Донецкой области, пишет 24 Канал..
Смотрите также "Вызвать онкологию у людей": россияне не выкачивают воду из шахт на ВТО
Что известно о взрывах на оккупированных землях
После взрывов в Зугресе к нему присоединился Харцызск. Затем в сети опубликовали видео со звуками взрывов, раздававшихся на оккупированных территориях.
Взрывы в Зугресе посреди ночи: смотрите видео
Уже в 2:49 писали о том, что пылало где-то в стороне Макеевки и показали фото города, на котором виднелось зарево от взрывов.
В Макеевке пропал свет после взрывов / Фото из соцсетей
Тревожная ночь в Донецкой области: смотрите видео
После трех часов в сети написали о том, что почти половина Донецка обесточена. Также свет исчез и в нескольких других оккупированных городах, в частности – в Мариуполе.
Громкая ночь в оккупированном Харцызске: смотрите видео
Россия ищет подполье в Мариуполе
- Российские оккупанты во временно оккупированном Мариуполе принялись проводить так называемые зачистки. Советник мэра города сообщил, что оккупанты пытаются найти представителей украинского подполья.
- В частности, враги закрывают деревню на въезде и выезде. После этого ходят по улицам с проверками. Они обыскивают дома, допрашивают людей, проверяют телефоны. Как только найдут что-нибудь подозрительное, сразу изымают.
- Особенно такие мероприятия они предпринимают в тех населенных пунктах, в которых планируются базироваться или уже находятся. Советник мэра Мариуполя призвал украинцев быть очень аккуратными.