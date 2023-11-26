У місцевих телеграм-канал написали про перші вибухи у тимчасово окупованому Зугресі орієнтовно о 2:10. Згодом їх почули в інших містах окупованої ворогом Донеччини, пише 24 Канал.
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Що відомо про вибухи на окупованих землях
Після вибухів у Зугресі до нього приєднався Харцизьк. Згодом у мережі опублікували відео зі звуками вибухів, які лунали на окупованих територіях.
Вибухи в Зугресі посеред ночі: дивіться відео
Вже о 2:49 писали про те, що палало десь у стороні Макіївки та показали фото міста, на якому виднілась заграва від вибухів.
У Макіївці зникло світло після вибухів / Фото з соцмереж
Тривожна ніч на окупованій Донеччині: дивіться відео
Після 3:00 у мережі написали про те, що майже половина Донецька знеструмлена. Також світло зникло й у кількох інших окупованих містах, зокрема – у Маріуполі.
Гучна ніч в окупованому Харцизьку: дивіться відео
Росія шукає підпілля в Маріуполі
- Російські окупанти в тимчасово окупованому Маріуполі взялись проводити так звані зачистки. Радник мера міста повідомив, що окупанти намагаються знайти представників українського підпілля.
- Зокрема, вороги закривають село на в’їзд та виїзд. Після цього ходять вулицями з перевірками. Вони обшукують будинки, допитують людей, перевіряють телефони. Як тільки знайдуть щось підозріле, одразу вилучають.
- Особливо до таких заходів вони вдаються у тих населених пунктах, у яких планують базуватись або вже перебувають. Радник мера Маріуполя закликав українців бути дуже обережними.