Як результат – вода виходить на поверхню та забруднює довкілля. Які наслідки вже мають такі дії росіян, коли загарбники забезпечать жителів ТОТ водою та чому масово помирають люди біля шахти "Юнком", про це розповів 24 Каналу правозахисник, засновник ГО "Східна правозахисна група" Павло Лисянський.

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Шахтні води на ТОТ виходять на поверхню

Восени в одному із селищ Донецької області шахтні води вийшли на поверхню та відрізали населений пункт від Донецька. Брудна шахтна вода, піднімаючись вверх, з'єднується з ґрунтовими водами, з питним шаром води. Потім ще вище – з вигрібними ямами, каналізаціями, водопроводами. Інцидент унеможливлює користуватися ґрунтом, бо він стає отруйним.

Це викликатиме онкологію у людей. Мовиться наразі про величезну епідемію та забруднення ґрунту від шахтних вод по всій території, де є шахти,

– зазначив правозахисник.

Україна мала близько 115 шахт до російської окупації. Зараз на ТОТ росіяни підтримують лише 15. Раніше українці користувалися величезною системою водовідливів, сьогодні ж – загарбники її не використовують. Лише де-не-де окупанти викачують воду з шахт, проте у ставки та річки. Рік – два всі люди хворітимуть на інфекційні захворювання. Уже навіть зафіксовані подібні випадки.

Довідка. Забруднені шахтні води зруйнованих і розграбованих вугледобувних підприємств окупованої Донеччини та Луганщини поступово підіймаються до земної поверхні. Про це мовиться в екологічному звіті ОБСЄ "Оцінка екологічної шкоди та пріоритети відновлення довкілля на сході України" від 2017 року.

Коли росіяни налагодять водопостачання на ТОТ

За інформацією Лисянського, нещодавно у Ростові пройшла конференція екологів. За підсумками якої науковці заявили Владіміру Путіну, що поновлення водопостачання на 60%, яке було до довоєнного стану на окупованих територіях, буде можливим лише у 2030 році.

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Крім чорної брудної води, яку росіяни подають у житлові будинки, також є вода, що тхне болотом. Імовірно, окупанти не засипали реагенти, а просто вкрали воду та не знезаражували її. Таке вже було в Макіївці у 2019 – 2020 роках.

Вони визнали на цій конференції проблематику шахт – вони зараз не відкачують воду. Вони думають, що закрили шахту й на тому все,

– наголосив Лисянський.

Окупанти приїжджають у райони, де немає води або вона болотяна, та продають її один літр за 8 – 10 рублів один літр. Приміром, у Ростові за таку ж ціну можна купити три літри води.

Росіяни розуміють, що люди хочуть пити й не можуть без води, тому везуть туди воду й заробляють великі кошти,

– зауважив Павло Лисянський.

Що сталося з ядерною капсулою на шахті "Юнком"

У 1979 році на шахті "Юнком", яка розташована в окупованому Єнакіївському районі, провели підземний ядерний вибух "Кліваж". Під шахтою на глибині 903 метри заховали ядерну капсулу з відходами.

Капсулу там внизу зберігали. Але її вже нема. Тобто, ці всі радіоактивні відходи пішли у воду, а вода піднялась на поверхню,

– сказав Лисянський.

За даними правозахисника, тамтешні науковці поділилися інформацією, що у тій місцевості стрімко почали вмирати люди від 40 до 60 років, але ніхто не досліджує причини смерті.

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