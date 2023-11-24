Про атаку по Джанкою стало відомо ще вночі 24 листопада. Як виявилося, вона була досить результативною.
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Що відомо про атаку
Партизани стверджують, що було уражено російську протиповітряну оборону та радіолокаційне обладнання. Це сталося внаслідок удару по військовій частині. Також у повідомленні йдеться, що знищено особовий склад.
Український рух опору виклав відео. У ролику видно велику заграву від пожежі і власне саму пожежу.
Вибухи у військовій частині росіян у Джанкої: дивіться відео
Хоча знімали через паркан і звіддаля, все ж добре видно сильне полум'я і добре чути вибухи.
Іще партизани виклали аудіозапис, у якому ідеться про втрати окупантів.
Які втрати в окупантів у Джанкої після удару по військовій частині: слухайте аудіозапис
Троє загарбників постраждало, а на території частини було чотири вибухи. На територію частини не пускають.
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Що було у Джанкої уночі 24 листопада
- Місцеві телеграм-канали повідомляли про атаку безпілотників. Перші вибухи пролунали о пів на першу, а вже о 00:46 їх нарахували цілих сім. Зранку росіяни бадьоро відзвітували, що збили аж 13 дронів над Кримом. Та ролики наочно демонструють дірявість їхньої "пе-ве-о".
- Дуже смішно читати коментарі: буквально за кілька годин до феєричних вибухів у місцевих пабліках скаржилися на росіян. Мовляв, постійне відчуття, що за тобою стежать і можуть кудись вивезти, та й узагалі, "Росія перетворює Крим з прекрасної гавані для відпочинку на якийсь концтабір". Нібито цього не було зрозуміло раніше, де ж ви були вісім років! На цей коментар слушно зауважили, що "Крим обіцяли повернути у рідну говєнь".