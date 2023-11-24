Про атаку по Джанкою стало відомо ще вночі 24 листопада. Як виявилося, вона була досить результативною.

Дивіться також Далі буде, – ГУР заінтригувало відео з "абсолютно зайвим" Кримським мостом

Що відомо про атаку

Партизани стверджують, що було уражено російську протиповітряну оборону та радіолокаційне обладнання. Це сталося внаслідок удару по військовій частині. Також у повідомленні йдеться, що знищено особовий склад.

Український рух опору виклав відео. У ролику видно велику заграву від пожежі і власне саму пожежу.

Вибухи у військовій частині росіян у Джанкої: дивіться відео

Хоча знімали через паркан і звіддаля, все ж добре видно сильне полум'я і добре чути вибухи.

Іще партизани виклали аудіозапис, у якому ідеться про втрати окупантів.

Які втрати в окупантів у Джанкої після удару по військовій частині: слухайте аудіозапис

Троє загарбників постраждало, а на території частини було чотири вибухи. На територію частини не пускають.

Важливо! У ролику ідеться, що пожежі надано другий ранг складості. Це означає, що бракує людей, води і техніки, а обстановка критична.

Дивіться також У Мелітополі пролунали вибухи та зник зв'язок

Що було у Джанкої уночі 24 листопада