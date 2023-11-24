Об атаке по Джанкою стало известно еще ночью 24 ноября. Как оказалось, она была достаточно результативной.
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Что известно об атаке
Партизаны утверждают, что была поражена российская противовоздушная оборона и радиолокационное оборудование. Это произошло в результате удара по воинской части. Также в сообщении говорится, что уничтожен личный состав.
Украинское движение сопротивления выложило видео. В ролике видно большое зарево от пожара и сам пожар.
Взрывы в воинской части россиян в Джанкое: смотрите видео
Хотя снимали через забор и издали, все же хорошо видно сильное пламя и хорошо слышны взрывы.
Еще партизаны выложили аудиозапись, в которой говорится о потерях оккупантов.
Какие потери у оккупантов в Джанкое после удара по воинской части: слушайте аудиозапись
Трое захватчиков пострадали, а на территории части было четыре взрыва. На территорию части не пускают.
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Что было в Джанкое ночью 24 ноября
- Местные телеграм-каналы сообщали об атаке беспилотников. Первые взрывы прогремели в полпервого, а уже в 00:46 их насчитали целых семь. Утром россияне бодро отчитались, что сбили 13 дронов над Крымом. Но ролики наглядно демонстрируют дырявость их "пе-ве-о".
- Очень смешно читать комментарии: буквально за несколько часов до феерических взрывов в местных пабликах жаловались на россиян. Мол, постоянное ощущение, что за тобой следят и могут куда-то вывезти, да и вообще, "Россия превращает Крым из прекрасной гавани для отдыха в какой-то концлагерь". Как будто это не было понятно раньше, где же вы были восемь лет! На этот комментарий справедливо заметили, что "Крым обещали вернуть в родную гавань".