Ведь Эрдоган до сих пор продолжает коммуницировать с Владимиром Путиным и поддерживает хорошие отношения с ним. Специально для 24 Канала эксперты объяснили, какая польза Украине от сотрудничества с Сирией и какой интерес Эрдогана в этом.

Почему Эрдоган захотел встретиться с Зеленским?

Владимир Зеленский 4 апреля провел встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Лидеры обсудили транспортировку российской нефти и сотрудничество в оборонной сфере.

Политический консультант и эксперт по внешней политике Глеб Остапенко отметил, что Турция остается важным партнером для Украины. Несмотря на членство в НАТО, Анкара продолжает проводить самостоятельную и прагматичную внешнюю политику.

Киев должен учесть эти особенности и использовать их для продвижения собственных интересов,

– отметил Остапенко.

К слову, визит Зеленского в Турцию состоялся на фоне недавнего телефонного разговора Эрдогана с Владимир Путин, во время которого российский лидер высказывал свои предостережения.

Сейчас Украина постепенно меняет свою роль в сфере технологий – от получателя переходит к поставщику. Она уже предлагает собственные оборонные разработки, технологические решения и боевой опыт, хотя и продолжает импортировать определенные компоненты в рамках международных программ и сотрудничества с европейскими партнерами.

Закрепление статуса технологического донора в долгосрочной перспективе может стать мощным стимулом для развития экономики. Это будет способствовать формированию сложных производственных цепочек с высокой добавленной стоимостью, вместо традиционного экспорта сырья, что положительно скажется на экономическом росте страны,

– сказал политический консультант.

В то же время он подчеркнул, что Украине следует сохранять прагматичный подход в отношениях с Турцией. По его словам, политика Анкары имеет оппортунистический характер и в значительной степени определяется подходами Эрдогана, который ориентируется прежде всего на национальные интересы, а не на ценностные ориентиры.

Какую роль в переговорах между Украиной и Россией может сыграть Турция?

Украина и Россия могут активизировать переговорный процесс при посредничестве Турции. Ведь Киев усилил свои позиции благодаря эффективным ударам по российской портовой инфраструктуре, что заставило Москву серьезно рассматривать возможность морского перемирия.

По мнению политолога Артема Бронжукова, Украина должна использовать эту ситуацию для получения преимуществ на переговорах. После активизации США на Ближнем Востоке Владимир Путин почувствовал уверенность и рассчитывал на стабильные доходы от экспорта нефти.

Интересно! Из-за эскалации войны на Ближнем Востоке переговоры по российско-украинской войне фактически приостановились, хотя отдельные контакты между сторонами сохраняются. Запланированную на начало марта встречу сорвала военная операция США в Иране в конце февраля, после чего переговоры не возобновлялись. В то же время Владимир Зеленский предложил новый формат: сначала визит американской стороны в Киев, а затем – в Москву.

Однако действия ВСУ фактически стали "ответными санкциями". Уничтожение двух портов в Ленинградской области существенно ударило по возможностям России экспортировать нефть через Балтийское море – примерно на 40%.

Это может заставить Кремль пойти на переговоры, чтобы прекратить удары по портовой инфраструктуре,

– считает политолог.

Несмотря на публичные заявления, влияние Трампа на международные процессы постепенно уменьшается. На этом фоне Украина имеет шанс действовать более самостоятельно и эффективнее продвигать собственную переговорную позицию.

Зачем Украине сотрудничество с Сирией?

Владимир Зеленский совершил визит в Сирию, где провел переговоры с Ахмедом аль-Шараа. Политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий отметил, что эта встреча состоялась на фоне активных геополитических процессов на Ближнем Востоке и имеет важное значение для Украины.

Важно! Президент Украины впервые с 2002 года посетил Сирию. Поэтому этот визит Зеленского называют историческим. Однако Зеленский и аль-Шараа уже встречались в Нью-Йорке в сентябре 2025 года.

Сирия сейчас пытается максимально использовать изменение международной конъюнктуры для получения новых геополитических преимуществ, и в этом контексте сотрудничество с Украиной является взаимовыгодным.

Фигура аль-Шараа вызывает споры, ведь еще недавно он считался персоной, связанной с террористической деятельностью, а США даже назначали вознаграждение за его задержание,

– отметил Городницкий.

Однако со временем ситуация изменилась. Сегодня он уже позиционирует себя как политический деятель и ведет переговоры на международном уровне.

По мнению Городницкого, Украина имеет стратегическую задачу – усилить свое присутствие на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, которая долгое время находилась под влиянием России. В стране до сих пор сохраняется российское военное присутствие, поэтому Киеву важно наращивать собственное влияние, в том числе через инструменты военного сдерживания.

Кроме этого, Киев имеет уникальные преимущества в сфере обороны. Речь идет, в частности, об опыте противодействия дронам "Шахед", который сейчас практически не имеет аналогов в мире. Это открывает возможности для экспорта вооружения и военных технологий, а также для углубления сотрудничества со странами региона.

В этом контексте визиты Зеленского в страны Ближнего Востока являются частью более широкой стратегии – налаживания партнерств с государствами, заинтересованными в украинских оборонных решениях.

Какую стратегическую игру ведет Эрдоган?

Политолог Владимир Фесенко отметил, что одной из ключевых интриг последних дней является позиция Эрдогана, которого не устраивает российское военное присутствие в Сирии. Сейчас Анкара активно выстраивает сеть неформальных партнерств, стремясь усилить собственное влияние в регионе и постепенно вытеснить Россию с Ближнего Востока и Южного Кавказа. В этом контексте Украина также должна закреплять свои позиции через системную и долгосрочную дипломатическую работу.

Турция, в отличие от других государств, имеет уникальное положение – она одновременно поддерживает стратегические отношения и с Украиной, и с Россией. Ранее похожую модель пытался реализовывать Азербайджан, однако его отношения с Москвой впоследствии ухудшились,

– сказал Фесенко.

При этом Азербайджан, заручившись поддержкой Анкары, смог эффективно отстоять собственные интересы. В целом Турция действует последовательно, хотя и без лишней публичности, постепенно вытесняя российское влияние с Южного Кавказа и Центральной Азии и укрепляя свои позиции в регионах, где ранее доминировали Россия и Китай.

На этом фоне Эрдоган углубляет сотрудничество с Украиной, одновременно усиливая собственную роль как регионального лидера. Его политика имеет не только тактический, но и стратегический характер.

Обратите внимание! Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с главой МИД Сирии Асаадом Хасаном аш-Шибани. По итогам переговоров стороны достигли договоренности об открытии дипломатических представительств в обеих странах уже в ближайшее время.

Политолог отметил, что Украина должна использовать этот фактор для закрепления в регионе только не ситуативно, а системно. Речь идет не только об активности Владимира Зеленского или министра обороны Рустема Умерова, а о комплексной государственной политике.

