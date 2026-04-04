Соответствующее заявление в эфире телемарафона сделал советник Офиса Президента Михаил Подоляк.
Как долго может длиться пауза?
По словам советника, несмотря на приостановление обсуждения вопросов военно-политического трека, переговоры по гуманитарным вопросам продолжаются.
Президент и Буданов анонсировали возможности продолжения обменов пленными, и, соответственно, эта часть работы продолжается,
– подчеркнул Подоляк.
Он добавил, что "пока будет продолжаться война на Ближнем Востоке, переговоры по войне в Украине будут стоять на паузе".
Михаил Подоляк также отметил, что из-за поддержки Ирана отношение к России в странах Ближнего Востока кардинально меняется – от ранее нейтрально-положительного оно переходит к откровенно негативному.
В то же время, по его словам, позиции Украины на международной арене укрепились, а ее субъектность значительно возросла.
Отметим, что Кирилл Буданов в интервью для Bloomberg сообщил, что в Киев уже после Пасхи могут прибыть Стив Уиткофф и Джаред Кушнер для обсуждения, в частности, вопросов гарантий безопасности.
Где может состояться новый раунд переговоров?
Трехсторонние переговоры планировали провести еще в начале марта, однако их фактически сорвали из-за начала военной операции США против Ирана. С тех пор подобных встреч больше не происходило, вместо этого проводились переговоры разве что в двустороннем формате.
США настаивали на проведении переговоров на своей территории, тогда как Россия выступала против этого и предлагала альтернативные площадки, в частности Швейцарию или Турцию.
Впоследствии Владимир Зеленский предложил другой формат: сначала американская делегация может приехать в Киев, а уже после этого отправиться в Москву.
Также во время визита в Турцию 4 апреля Зеленский обсудил с Реджепом Эрдоганом войну в Украине. Турецкий президент предложил организовать мирные переговоры в Стамбуле.