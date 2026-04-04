Соответствующее заявление в эфире телемарафона сделал советник Офиса Президента Михаил Подоляк.

How long can the pause last?

По словам советника, несмотря на приостановление обсуждения вопросов военно-политического трека, переговоры по гуманитарным вопросам продолжаются.

Президент и Буданов анонсировали возможности продолжения обменов пленными, и, соответственно, эта часть работы продолжается,

– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что "пока будет продолжаться война на Ближнем Востоке, переговоры по войне в Украине будут стоять на паузе".

Михаил Подоляк также отметил, что из-за поддержки Ирана отношение к России в странах Ближнего Востока кардинально меняется – от ранее нейтрально-положительного оно переходит к откровенно негативному.

В то же время, по его словам, позиции Украины на международной арене укрепились, а ее субъектность значительно возросла.

Отметим, что Кирилл Буданов в интервью для Bloomberg сообщил, что в Киев уже после Пасхи могут прибыть Стив Уиткофф и Джаред Кушнер для обсуждения, в частности, вопросов гарантий безопасности.

Where might the next round of negotiations take place?