Відповідну заяву в етері телемарафону зробив радник Офісу Президента Михайло Подоляк.

Як довго може тривати пауза?

За словами радника, попри призупинення обговорення питань військово-політичного треку, переговори щодо гуманітарних питань продовжуються.

Президент та Буданов анонсували можливості продовження обмінів полоненими, і, відповідно, ця частина роботи триває,
– зауважив Подоляк.

Він додав, що "поки триватиме війна на Близькому Сході, переговори щодо війни в Україні стоятимуть на паузі".

Михайло Подоляк також зазначив, що через підтримку Ірану ставлення до Росії в країнах Близького Сходу кардинально змінюється – від раніше нейтрально-позитивного воно переходить до відверто негативного.

Водночас, за його словами, позиції України на міжнародній арені зміцнилися, а її суб'єктність дуже зросла.

Зазначимо, що Кирило Буданов в інтерв'ю для Bloomberg повідомив, що до Києва вже після Великодня можуть прибути Стів Віткофф та Джаред Кушнер для обговорення, зокрема, питань гарантій безпеки.

Де може відбутися новий раунд переговорів?

  • Тристоронні переговори планували провести ще на початку березня, однак їх фактично зірвали через початок військової операції США проти Ірану. Відтоді таких зустрічей більше не відбувалася, натомість проводилися переговори хіба що у двосторонньому форматі.

  • США наполягали на проведенні переговорів на своїй території, тоді як Росія виступала проти цього і пропонувала альтернативні майданчики, зокрема Швейцарію або Туреччину.

  • Згодом Володимир Зеленський запропонував інший формат: спершу американська делегація може приїхати до Києва, а вже після цього вирушити до Москви.

  • Також під час візиту до Туреччини 4 квітня Зеленський обговорив із Реджепом Ердоганом війну в Україні. Турецький президент запропонував організувати мирні переговори в Стамбулі.