Відповідну заяву в етері телемарафону зробив радник Офісу Президента Михайло Подоляк.
Як довго може тривати пауза?
За словами радника, попри призупинення обговорення питань військово-політичного треку, переговори щодо гуманітарних питань продовжуються.
Президент та Буданов анонсували можливості продовження обмінів полоненими, і, відповідно, ця частина роботи триває,
– зауважив Подоляк.
Він додав, що "поки триватиме війна на Близькому Сході, переговори щодо війни в Україні стоятимуть на паузі".
Михайло Подоляк також зазначив, що через підтримку Ірану ставлення до Росії в країнах Близького Сходу кардинально змінюється – від раніше нейтрально-позитивного воно переходить до відверто негативного.
Водночас, за його словами, позиції України на міжнародній арені зміцнилися, а її суб'єктність дуже зросла.
Зазначимо, що Кирило Буданов в інтерв'ю для Bloomberg повідомив, що до Києва вже після Великодня можуть прибути Стів Віткофф та Джаред Кушнер для обговорення, зокрема, питань гарантій безпеки.
Де може відбутися новий раунд переговорів?
Тристоронні переговори планували провести ще на початку березня, однак їх фактично зірвали через початок військової операції США проти Ірану. Відтоді таких зустрічей більше не відбувалася, натомість проводилися переговори хіба що у двосторонньому форматі.
США наполягали на проведенні переговорів на своїй території, тоді як Росія виступала проти цього і пропонувала альтернативні майданчики, зокрема Швейцарію або Туреччину.
Згодом Володимир Зеленський запропонував інший формат: спершу американська делегація може приїхати до Києва, а вже після цього вирушити до Москви.
Також під час візиту до Туреччини 4 квітня Зеленський обговорив із Реджепом Ердоганом війну в Україні. Турецький президент запропонував організувати мирні переговори в Стамбулі.