Із турецьким колегою Володимир Зеленський обговорив двосторонні відносини між країнами, ситуацію у Європі та на Близькому Сході. Про це розповів сам український лідер.

Про що говорили Зеленський та Ердоган у Стамбулі?

За словами глави держави, політики домовились про нові кроки в безпековому співробітництві. "Це стосується передусім тих речей, якими ми можемо підтримати Туреччину: експертиза, технології, досвід", – уточнив політик і додав, що команди найближчими днями фіналізують деталі.

До того ж президенти обговорили реалізацію спільних проєктів у розбудові газової інфраструктури, а також можливості спільного розроблення газових родовищ.

Вдячний президенту й народу Туреччини за послідовну підтримку нашої незалежності та територіальної цілісності,

– наголосив Зеленський.

У коментарі для ЗМІ президент розповів, що говорив з Ердоганом також про війну в Україні. Турецький лідер запропонував провести мирні переговори в Стамбулі.

Ми готові приїхати, готові до зустрічі на рівні лідерів у будь-якому форматі,

– заявив Зеленський.

До речі, під час візиту до Стамбула президент України зустрівся із Вселенським Патріархом Варфоломієм.

З Його Всесвятістю президент обговорив долі українських дітей та розвиток церкви в Україні.

Також Зеленський поінформував Варфоломія про переговорний процес задля досягнення миру. Політик запросив Його Всесвятість відвідати Україну з візитом для духовної підтримки наших людей 24 серпня.

Зустріч з Варфоломієм

