С турецким коллегой Владимир Зеленский обсудил двусторонние отношения между странами, ситуацию в Европе и Ближнем Востоке. Об этом рассказал сам украинский лидер.
О чем говорили Зеленский и Эрдоган в Стамбуле?
По словам главы государства, политики договорились о новых шагах в сотрудничестве в вопросе безопасности. "Это касается, прежде всего, тех вещей, которыми мы можем поддержать Турцию: экспертиза, технологии, опыт", – уточнил политик и добавил, что команды в ближайшие дни финализуют детали.
Кроме того, президенты обсудили реализацию совместных проектов по строительству газовой инфраструктуры, а также возможности совместной разработки газовых месторождений.
Благодарен президенту и народу Турции за последовательную поддержку нашей независимости и территориальной целостности,
– подчеркнул Зеленский.
В комментарии для СМИ президент рассказал, что говорил с Эрдоганом о войне в Украине. Турецкий лидер предложил провести мирные переговоры в Стамбуле.
Мы готовы приехать, готовы к встрече на уровне лидеров в любом формате,
– заявил Зеленский.
Кстати, во время визита в Стамбул президент Украины встретился со Вселенским Патриархом Варфоломеем.
С Его Всесвятостью президент обсудил судьбы украинских детей и развитие церкви в Украине.
Также Зеленский проинформировал Варфоломея о переговорном процессе для достижения мира.
Политик пригласил Его Всесвятость навестить Украину с визитом для духовной поддержки наших людей 24 августа.
Встреча с Варфоломеем / Фото телеграмм-канал Зеленского
Что известно о мирных переговорах США, Украины и России?
- Украина уже долгое время не проводила переговоры с российской стороной. У нее была только встреча с американцами.
- Известно, что трехсторонние переговоры были запланированы на начало марта, но фактически сорвались из-за начала военной операции США в Иране.
- С этого времени трехсторонней встречи не было. Американская сторона настаивала на том, чтобы она состоялась в США. А россияне были против, предлагая Швейцарию или Турцию как места проведения переговоров.
- Недавно Владимир Зеленский предложил США новый формат переговоров: американская сторона может приехать сначала в Киев, а затем в Москву.
- По словам президента, Россия через американцев передала, что у Украины есть два месяца, чтобы выйти из Донбасса, иначе условия мира изменятся.
- Кремль заявляет, что не устанавливал дедлайн для вывода украинских войск из Донбасса. Дмитрий Песков отметил, что отведение ВСУ могло бы стать первым шагом к урегулированию конфликта.