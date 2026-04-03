Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, сообщило Суспільне.

В каком формате могут пройти переговоры?

Владимир Зеленский отметил, что американская сторона может приехать сначала в Киев, а затем – в Москву, если не удастся организовать переговоры одновременно в трехстороннем формате из-за войны с Ираном.

Президент отметил, что уже получил положительные сигналы от партнеров по этой инициативе, а также добавил, что Украина продолжает работать над обменами и рассчитывает на их проведение.

Во время общения с журналистами глава государства отдельно прокомментировал вопрос гарантий безопасности. По его словам, Украина должна четко понимать содержание этих договоренностей, а их условия должны быть "выписаны так, чтобы украинцы их понимали".

Это очень важно. Мы не знаем, получим ли то, о чем договорились, но договоренность такова: в ближайшие дни Украина впишет в разработанный документ ответы на те вопросы, которые мы имеем по этим гарантиям безопасности. Должен быть четкий ответ на то, какой будет реакция Америки в случае новой агрессии России,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, по словам президента, одним из направлений является сотрудничество со странами Залива и Ближнего Востока, в частности в сфере консультаций и экспертизы.

Он подчеркнул, что Украина заинтересована в получении антибаллистических систем, в частности THAAD, которых пока нет в европейских странах, но они есть у партнеров в этом регионе.

Очень нужно, чтобы они были в Украине. Тогда, например, угрозы российских авиационных бомб просто не было бы в Украине. По меньшей мере на 200 километров мы бы точно сняли эту угрозу,

– пояснил Владимир Зеленский.

