Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, сообщило Суспільне.
В каком формате могут пройти переговоры?
Владимир Зеленский отметил, что американская сторона может приехать сначала в Киев, а затем – в Москву, если не удастся организовать переговоры одновременно в трехстороннем формате из-за войны с Ираном.
Президент отметил, что уже получил положительные сигналы от партнеров по этой инициативе, а также добавил, что Украина продолжает работать над обменами и рассчитывает на их проведение.
Во время общения с журналистами глава государства отдельно прокомментировал вопрос гарантий безопасности. По его словам, Украина должна четко понимать содержание этих договоренностей, а их условия должны быть "выписаны так, чтобы украинцы их понимали".
Это очень важно. Мы не знаем, получим ли то, о чем договорились, но договоренность такова: в ближайшие дни Украина впишет в разработанный документ ответы на те вопросы, которые мы имеем по этим гарантиям безопасности. Должен быть четкий ответ на то, какой будет реакция Америки в случае новой агрессии России,
– подчеркнул Зеленский.
Кроме того, по словам президента, одним из направлений является сотрудничество со странами Залива и Ближнего Востока, в частности в сфере консультаций и экспертизы.
Он подчеркнул, что Украина заинтересована в получении антибаллистических систем, в частности THAAD, которых пока нет в европейских странах, но они есть у партнеров в этом регионе.
Очень нужно, чтобы они были в Украине. Тогда, например, угрозы российских авиационных бомб просто не было бы в Украине. По меньшей мере на 200 километров мы бы точно сняли эту угрозу,
– пояснил Владимир Зеленский.
Между тем Россия продолжает "устанавливать" дедлайны
Недавно Владимир Зеленский заявил, что Кремль называет вывод украинских войск с Востока условием для прекращения огня на фронте.
Кроме того, россияне заявили американской стороне, что они, мол, за два месяца захватят Донбасс. Если за это время Украина не выйдет из Донбасса сама, "условия мира будут другие".
Владимир Зеленский также заявлял, что Украина готова к прекращению огня на Пасху и любым компромиссам, но не ценой суверенитета и достоинства. По словам президента, настоящая цель Украины – не короткие паузы, а полное завершение войны.