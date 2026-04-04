Про таке в інтерв'ю для Bloomberg розповів голова Офісу Президента Кирило Буданов.

Що відомо про запланований візит представників США в Київ?

Головне питання для України – гарантії безпеки США в разі потенційної мирної угоди з Росією. Саме це питання порушуватиметься на подальших переговорах.

Перед цим спецпредставник Віткофф і зять Трампа Кушнер уже неодноразово відвідували Росію для зустрічей із Володимиром Путіним.

Водночас їхній можливий візит до України стане першим. До того ж Володимир Зеленський раніше запрошував американських переговірників приїхати в Київ, однак точних строків не називав. Також, за словами Буданова, до складу делегації може долучитися сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Ми давно визначили, чого хочемо. Я думаю, що це буде реалізовано найближчим часом. Що буде далі, це інше питання. Але щодо гарантій безпеки ми точно досягли прогресу – ми вже просунулися вперед,

– сказав Буданов.

Водночас, за його словами, закордонні партнери просили Україну тимчасово призупинити регулярні удари по російських нафтопереробних заводах через зростання світових цін на нафту та паливо на тлі війни в Ірані, яка триває шостий тиждень.

Буданов заявив, що питання вирішується дипломатично, і висловив оптимізм щодо можливого швидкого завершення конфлікту в регіоні Перської затоки. Деталей, втім, він не надав.

Нагадаємо, що 1 квітня Україна провела переговори в дистанційному форматі саме з Віткоффом і Кушнером, а також Ліндсі Гремом. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус переконаний, що це свідчить про увагу Вашингтона до російсько-української війни, попри загострення на Близькому Сході.

