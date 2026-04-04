Про це пише CNN.

Що Білий дім заклав у проєкт бюджету?

Проєкт бюджету Білого дому передбачає, що загальні витрати на 2027 рік сягнуть 2,16 трильйона доларів. Рекордну суму у сучасній історії країни вимагають на оборону – 1,5 трильйона доларів. Це більше на 40%, ніж у 2026 році.

Зокрема, кошти хочуть спрямувати на виробництво боєприпасів, розвиток військово-морського флоту США та на нові винищувачі 6-го покоління F-47.

Також витратитись планують на початок будівництва системи протиракетної оборони Golden Dome або "Золотий купол".

Інші вимоги Білого дому:

інвестувати американці хочуть в ядерний арсенал, в тому числі розробку нових ядерних боєголовок. Також у безпілотники та військове застосування штучного інтелекту,

підвищення зарплати військовим на 5 – 7%, щоб покращити набір і утримання кадрів,

скорочення цивільних програм на 10% (до 660 мільярдів доларів), порівняно з 2026 роком,

13 мільярдів доларів просять на видобуток критичних мінералів у США,

бюджет NASA скоротити на 23% до 18,8 мільярда доларів. Проте передбачено додаткове фінансування програми висадки на Місяць,

зменшити внески в ООН та інші міжнародні організації на 2,7 мільярда доларів,

урізати фінансування міжнародних програм на 30% до 35,6 мільярда доларів, а USAID можуть ліквідувати.

Видання зазначає, що зменшення витрат на цивільні програми торкнеться, зокрема, охорони здоров'я, соціальних послуг та житла.

Утім, у документі нічого не сказано про допомогу для України. Наразі це лише проєкт бюджету, а остаточне рішення ухвалює Конгрес. А деякі демократи вже розкритикували скорочення витрат на внутрішні програми, пише Reuters.

