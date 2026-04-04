Об этом пишет CNN.
Что Белый дом заложил в проект бюджета?
Проект бюджета Белого дома предусматривает, что общие расходы на 2027 год достигнут 2,16 триллиона долларов. Рекордную сумму в современной истории страны требуют на оборону – 1,5 триллиона долларов. Это больше на 40%, чем в 2026 году.
В частности, средства хотят направить на производство боеприпасов, развитие военно-морского флота США и на новые истребители 6-го поколения F-47.
Также потратиться планируют на начало строительства системы противоракетной обороны Golden Dome или "Золотой купол".
Другие требования Белого дома:
- инвестировать американцы хотят в ядерный арсенал, в том числе разработку новых ядерных боеголовок. Также в беспилотники и военное применение искусственного интеллекта,
- повышение зарплаты военным на 5 – 7%, чтобы улучшить набор и удержание кадров,
- сокращение гражданских программ на 10% (до 660 миллиардов долларов), по сравнению с 2026 годом,
- 13 миллиардов долларов просят на добычу критических минералов в США,
- бюджет NASA сократить на 23% до 18,8 миллиарда долларов. Однако предусмотрено дополнительное финансирование программы высадки на Луну,
- уменьшить взносы в ООН и другие международные организации на 2,7 миллиарда долларов,
- урезать финансирование международных программ на 30% до 35,6 миллиарда долларов, а USAID могут ликвидировать.
Издание отмечает, что уменьшение расходов на гражданские программы коснется, в частности, здравоохранения, социальных услуг и жилья.
Впрочем, в документе ничего не сказано о помощи для Украины. Сейчас это только проект бюджета, а окончательное решение принимает Конгресс. А некоторые демократы уже раскритиковали сокращение расходов на внутренние программы, пишет Reuters.
Помощь Украине: последние новости
Президент Владимир Зеленский заявил, что еще в 2023 году Украина начала готовиться к возможному сокращению или отсутствию помощи США. Сейчас он заверил, что таких сигналов нет.
Однако, по словам украинского лидера, страна продолжает расширять источники поставок оружия и развивает собственное производство.
Известно, что Украина вернула своих экспертов с Ближнего Востока после оценки обороноспособности партнеров. А сотрудничество обеспечат соглашения с некоторыми странами региона на 10 лет.