Об этом пишет CNN.

Что Белый дом заложил в проект бюджета?

Проект бюджета Белого дома предусматривает, что общие расходы на 2027 год достигнут 2,16 триллиона долларов. Рекордную сумму в современной истории страны требуют на оборону – 1,5 триллиона долларов. Это больше на 40%, чем в 2026 году.

В частности, средства хотят направить на производство боеприпасов, развитие военно-морского флота США и на новые истребители 6-го поколения F-47.

Также потратиться планируют на начало строительства системы противоракетной обороны Golden Dome или "Золотой купол".

Другие требования Белого дома:

инвестировать американцы хотят в ядерный арсенал, в том числе разработку новых ядерных боеголовок. Также в беспилотники и военное применение искусственного интеллекта,

повышение зарплаты военным на 5 – 7%, чтобы улучшить набор и удержание кадров,

сокращение гражданских программ на 10% (до 660 миллиардов долларов), по сравнению с 2026 годом,

13 миллиардов долларов просят на добычу критических минералов в США,

бюджет NASA сократить на 23% до 18,8 миллиарда долларов. Однако предусмотрено дополнительное финансирование программы высадки на Луну,

уменьшить взносы в ООН и другие международные организации на 2,7 миллиарда долларов,

урезать финансирование международных программ на 30% до 35,6 миллиарда долларов, а USAID могут ликвидировать.

Издание отмечает, что уменьшение расходов на гражданские программы коснется, в частности, здравоохранения, социальных услуг и жилья.

Впрочем, в документе ничего не сказано о помощи для Украины. Сейчас это только проект бюджета, а окончательное решение принимает Конгресс. А некоторые демократы уже раскритиковали сокращение расходов на внутренние программы, пишет Reuters.

