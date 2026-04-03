Об этом сообщил Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает Суспильному.

Как украинские эксперты помогают Ближнему Востоку?

По словам главы государства, в частности в Украину вернулись специалисты по авиационному направлению, которые выполнили поставленные задачи. Он отметил, что такое сотрудничество имеет динамичный характер и зависит от потребностей партнеров.

В то же время Зеленский отметил, что украинские экспертные команды продолжают работу за рубежом. Их цель – анализ потенциальных целей атак Ирана и разработка рекомендаций по их защите. Речь идет не только о системах противовоздушной обороны, но и о физической защите объектов и построении эффективной логистики.

Президент объяснил, что сотрудничество перешло ко второму этапу. Сейчас страны-партнеры определяют собственные приоритеты безопасности, а украинская сторона предлагает решения для их усиления. По его словам, это системная работа, рассчитана на длительный период. В частности, уже обсуждается десятилетнее сотрудничество с соответствующим финансированием.

Отдельно Зеленский добавил, что форматы взаимодействия могут меняться. Например, с одной из стран региона Украина договорилась о поставках морских дронов. Однако состав партнеров и поставщиков может варьироваться со временем.

После завершения экспертной оценки стороны планируют перейти к следующему этапу – учений.

Есть два формата. Они приедут к нам, будут тренироваться. В любом случае, в какой-то момент люди захотят, чтобы у них была своя база. Они об этом говорят, и это нормально. Поэтому будут ли наши инструкторы потом там? Будут. Но все будет зависеть от войны в Украине. Потому что наш главный приоритет – закончить войну у нас,

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, дальнейшая международная деятельность будет зависеть от ситуации с безопасностью в государстве.

