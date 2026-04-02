Советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала заявил, что Украина может присоединиться к этому процессу благодаря опыту разблокирования зернового коридора. По его словам, именно украинская сторона способна предложить логистику, которая может заработать быстро и эффективно.

Смотрите также Пересматривают соглашения: у Зеленского ответили, остановят ли США продажу оружия Украине

Украина может помочь с Ормузским проливом

Европа сейчас только подходит к консультациям о безопасности судоходства в Ормузском проливе, но одних разговоров недостаточно. Чтобы это не осталось на уровне политических заявлений, сразу нужен практический план: кто берет на себя выполнение, какими силами это делать и сколько времени это займет. Без этого любая инициатива рискует увязнуть в долгих согласованиях без быстрого результата.

Европейская бюрократия умеет проводить хорошие, просто фантастические заседания. Только после этого еще там полтора года и ничего не происходит,

– сказал Подоляк.

Украина в этой истории важна не как участник символической дискуссии, а как страна, которая уже проходила через морскую разблокировку во время войны.

Вниманию! Ормузский пролив остается ключевым маршрутом для поставок нефти с Ближнего Востока, а его блокировка и дальше создает серьезные проблемы с транспортировкой. Страны Персидского залива ищут способы меньше зависеть от этого пути, в частности через новые нефтепроводы в обход пролива. В то же время такие проекты дорогие, политически сложные и требуют много времени.

Европейцы имеют теоретическое представление о таких операциях, но не имеют опыта реальной современной войны на море. Именно украинская сторона уже наработала решения, связанные с морскими дронами, логистикой и практическим запуском таких маршрутов под угрозой.

У Европы на сегодняшний день нет опыта непосредственной войны как таковой. Есть понимание теоретическое, но практического понимания вообще нет,

– подчеркнул он.

Поэтому Киев может быть полезным не только как источник советов, а как сторона, способная предложить конкретную модель действий. Отдельную роль здесь может сыграть Великобритания, которая положительно относится к украинским морским и воздушным дроновым технологиям и видит в этом реальную военную пользу.

Почему США отошли от темы Ормузского пролива?

В этой истории отдельно бросается в глаза позиция Соединенных Штатов. После громких заявлений о правильной войне против иранского режима Вашингтон фактически не захотел брать на себя участие в практическом решении новой логистической проблемы.

Напомним: Дональд Трамп демонстрирует жесткую позицию по разблокированию пролива. Он дал понять партнерам, что США не собираются автоматически решать эту проблему за всех, особенно после того, как часть союзников не поддержала американскую операцию против Ирана. Трамп фактически призвал страны, которые зависят от этого маршрута, самостоятельно обеспечивать себе доступ к нефти или покупать топливо у США.

Поэтому в Европе, похоже, и начали искать отдельный формат обсуждения без американского присутствия.

Ты должен быть, как минимум, рядом. Ты должен принимать решения соответственно. Это и есть лидерство,

– сказал Подоляк.

Европа пытается не только обсудить безопасность судоходства, но и найти реальный механизм действий без постоянного информационного давления со стороны США. Речь идет уже не просто о консультации ради консультации, а о попытке собрать круг стран, которые готовы перейти к практике. Именно в таком формате, по этой оценке, и может найтись место для Украины с ее прикладным военным опытом.

Главное, что мы можем увидеть сенсационное, это более активную роль в разблокировании Ормузского пролива – это Китай,

– подчеркнул он.

Китай в этой ситуации тоже имеет собственный интерес, потому что заинтересован в стабильном движении через пролив и может попытаться воспользоваться моментом для усиления своего влияния. То есть вокруг Ормузского пролива сейчас речь идет не только о безопасности морских маршрутов, но и о новом распределении ролей между теми, кто готов действовать быстро.

Что известно о ситуации вокруг Ормузского пролива?