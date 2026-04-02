Радник Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу заявив, що Україна може долучитися до цього процесу завдяки досвіду розблокування зернового коридору. За його словами, саме українська сторона здатна запропонувати логістику, яка може запрацювати швидко й ефективно.

Дивіться також Переглядають угоди: у Зеленського відповіли, чи зупинять США продаж зброї Україні

Україна може допомогти з Ормузькою протокою

Європа зараз лише підходить до консультацій про безпеку судноплавства в Ормузькій протоці, але самих розмов недостатньо. Щоб це не лишилося на рівні політичних заяв, одразу потрібен практичний план: хто бере на себе виконання, якими силами це робити і скільки часу це займе. Без цього будь-яка ініціатива ризикує загрузнути в довгих погодженнях без швидкого результату.

Європейська бюрократія вміє проводити гарні, просто фантастичні засідання. Тільки після цього ще там півтора року і нічого не відбувається,

– сказав Подоляк.

Україна в цій історії важлива не як учасник символічної дискусії, а як країна, яка вже проходила через морське розблокування під час війни.

До уваги! Ормузька протока залишається ключовим маршрутом для постачання нафти з Близького Сходу, а її блокування й далі створює серйозні проблеми з транспортуванням. Країни Перської затоки шукають способи менше залежати від цього шляху, зокрема через нові нафтопроводи в обхід протоки. Водночас такі проєкти дорогі, політично складні й потребують багато часу.

Європейці мають теоретичне уявлення про такі операції, але не мають досвіду реальної сучасної війни на морі. Саме українська сторона вже напрацювала рішення, пов'язані з морськими дронами, логістикою і практичним запуском таких маршрутів під загрозою.

У Європи на сьогоднішній день немає досвіду безпосередньої війни як такої. Є розуміння теоретичне, але практичного розуміння взагалі немає,

– наголосив він.

Тому Київ може бути корисним не лише як джерело порад, а як сторона, здатна запропонувати конкретну модель дій. Окрему роль тут може відіграти Британія, яка позитивно ставиться до українських морських і повітряних дронових технологій та бачить у цьому реальну військову користь.

Чому США відійшли від теми Ормузької протоки?

У цій історії окремо кидається в очі позиція Сполучених Штатів. Після гучних заяв про правильну війну проти іранського режиму Вашингтон фактично не захотів брати на себе участь у практичному розв'язанні нової логістичної проблеми.

Нагадаємо: Дональд Трамп демонструє жорстку позицію щодо розблокування протоки. Він дав зрозуміти партнерам, що США не збираються автоматично вирішувати цю проблему за всіх, особливо після того, як частина союзників не підтримала американську операцію проти Ірану. Трамп фактично закликав країни, які залежать від цього маршруту, самостійно забезпечувати собі доступ до нафти або купувати паливо у США.

Тому в Європі, схоже, і почали шукати окремий формат обговорення без американської присутності.

Ти маєш бути, як мінімум, поряд. Ти маєш приймати рішення відповідно. Це і є лідерство,

– сказав Подоляк.

Європа намагається не лише обговорити безпеку судноплавства, а й знайти реальний механізм дій без постійного інформаційного тиску з боку США. Ідеться вже не просто про консультацію заради консультації, а про спробу зібрати коло країн, які готові перейти до практики. Саме в такому форматі, за цією оцінкою, і може знайтися місце для України з її прикладним військовим досвідом.

Головне, що ми можемо побачити сенсаційне, це більш активну роль в розблокуванні Ормузької протоки – це Китай,

– наголосив він.

Китай у цій ситуації теж має власний інтерес, бо зацікавлений у стабільному русі через протоку і може спробувати скористатися моментом для посилення свого впливу. Тобто навколо Ормузької протоки зараз ідеться не лише про безпеку морських маршрутів, а й про новий розподіл ролей між тими, хто готовий діяти швидко.

Що відомо про ситуацію навколо Ормузької протоки?