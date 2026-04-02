Советник Офиса Президента Михаил Подоляк отметил 24 Каналу, что программа PURL продолжит работать. В Украине налажено сотрудничество с американцами, в частности, предоставление разведданных продолжается.

Продолжится ли сотрудничество Украины с США?

Михаил Подоляк подчеркнул, что тактика, которую используют Россия и Иран, – это массированные волновые удары, когда нет конкретной цели, летит много ракет, дронов. Украина готова поддерживать Штаты и объясняет, что такая система не будет работать, если ждать точечные удары и считать, что системы ПВО это выдержат.

Думаю, эти заявления Трампа и по Саудовской Аравии, и по другим странам региона немножко разбалансировали глобальный милитаристский рынок, в частности. Я вижу, что некоторые программы продажи американского оружия, например, Саудовской Аравии могут быть пересмотрены,

– сказал чиновник.

Украина готова помогать США. В частности, предоставить дополнительные решения, иметь бизнес-проекты, в частности, по производству дронов. Несмотря на эмоциональные заявления Трампа в Украине налажено сотрудничество с американской стороной.

"Думаю, что прежде всего информационная поддержка, предоставление разведданных будет продолжаться. Также программа PURL будет работать. Потому что американцам будет странно окончательно рвать с европейцами, которые в этой программе являются базовым донором, с Украиной, которая поддерживает США на всех площадках, в частности, на Ближнем Востоке. Думаю, что Конгресс будет вести себя более настойчиво", – пояснил советник председателя ОПУ.

Обратите внимание! Президент США Дональд Трамп в очередной раз сделал скандальное заявление об Украине и расходах США. Он поставил под сомнение целесообразность участия Вашингтона в войне в Украине. По его словам, "не надо было лезть в Украину", потому что США потратили сотни миллиардов долларов, не получив никакой выгоды для собственных национальных интересов. Он раскритиковал политику предыдущей администрации и добавил, что его политика существенно отличается. В частности, Штаты больше не передают вооружение бесплатно.

