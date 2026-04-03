Про це повідомив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє Суспільному.

Як українські експерти допомагають Близькому Сходу?

За словами глави держави, зокрема в Україну повернулися фахівці з авіаційного напрямку, які виконали поставлені завдання. Він наголосив, що така співпраця має динамічний характер і залежить від потреб партнерів.

Водночас Зеленський зазначив, що українські експертні команди продовжують роботу за кордоном. Їхня мета – аналіз потенційних цілей атак Ірану та розробка рекомендацій щодо їхнього захисту. Йдеться не лише про системи протиповітряної оборони, а й про фізичний захист об'єктів та побудову ефективної логістики.

Президент пояснив, що співпраця перейшла до другого етапу. Наразі країни-партнери визначають власні пріоритети безпеки, а українська сторона пропонує рішення для їхнього посилення. За його словами, це системна робота, розрахована на тривалий період. Зокрема, вже обговорюється десятирічне співробітництво з відповідним фінансуванням.

Окремо Зеленський додав, що формати взаємодії можуть змінюватися. Наприклад, з однією з країн регіону Україна домовилася про постачання морських дронів. Однак склад партнерів і постачальників може варіюватися з часом.

Після завершення експертної оцінки сторони планують перейти до наступного етапу – навчань.

Є два формати. Вони приїдуть до нас, будуть тренуватися. У будь-якому випадку, в якийсь момент люди захочуть, щоб у них була своя база. Вони про це говорять, і це нормально. Тому чи будуть наші інструктори потім там? Будуть. Але все буде залежати від війни в Україні. Бо наш головний пріоритет – закінчити війну в нас,

– заявив Зеленський.

Президент підкреслив, подальша міжнародна діяльність залежатиме від безпекової ситуації в державі.

