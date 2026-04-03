Про це повідомив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє Суспільному.
Як українські експерти допомагають Близькому Сходу?
За словами глави держави, зокрема в Україну повернулися фахівці з авіаційного напрямку, які виконали поставлені завдання. Він наголосив, що така співпраця має динамічний характер і залежить від потреб партнерів.
Водночас Зеленський зазначив, що українські експертні команди продовжують роботу за кордоном. Їхня мета – аналіз потенційних цілей атак Ірану та розробка рекомендацій щодо їхнього захисту. Йдеться не лише про системи протиповітряної оборони, а й про фізичний захист об'єктів та побудову ефективної логістики.
Президент пояснив, що співпраця перейшла до другого етапу. Наразі країни-партнери визначають власні пріоритети безпеки, а українська сторона пропонує рішення для їхнього посилення. За його словами, це системна робота, розрахована на тривалий період. Зокрема, вже обговорюється десятирічне співробітництво з відповідним фінансуванням.
Окремо Зеленський додав, що формати взаємодії можуть змінюватися. Наприклад, з однією з країн регіону Україна домовилася про постачання морських дронів. Однак склад партнерів і постачальників може варіюватися з часом.
Після завершення експертної оцінки сторони планують перейти до наступного етапу – навчань.
Є два формати. Вони приїдуть до нас, будуть тренуватися. У будь-якому випадку, в якийсь момент люди захочуть, щоб у них була своя база. Вони про це говорять, і це нормально. Тому чи будуть наші інструктори потім там? Будуть. Але все буде залежати від війни в Україні. Бо наш головний пріоритет – закінчити війну в нас,
– заявив Зеленський.
Президент підкреслив, подальша міжнародна діяльність залежатиме від безпекової ситуації в державі.
Що про ситуацію на Близькому Сході?
Президент США Дональд Трамп продовжив авіаудари по Ірану ще на три тижні. Проте аналітики зазначають, що стратегічні цілі майже вичерпані. У Вашингтоні стоїть вибір: згортати операцію з репутаційними втратами або переходити до ризикової наземної фази.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш наголосив, що бойові дії на Близькому Сході вже другий місяць завдають страждань цивільному населенню та шкодять глобальній економіці. Він закликав США, Ізраїль та Іран припинити атаки, захистити цивільних і інфраструктуру та шукати мирний вихід через діалог.
Водночас Трамп планує оголосити про "перемогу" на Близькому Сході, підсумовуючи досягнення військових цілей в Ірані. Він також різко критикує союзників по НАТО за обмеження судноплавства через Ормузьку протоку.