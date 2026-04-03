Про це на пресконференції з питань Близького Сходу заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, передає пресслужба організації.

У своєму зверненні Гутерреш наголосив, що через військові дії на Близькому Сході цивільні громадяни страждають вже два місяці, а масштаби збитків зростають.

Кількість хаотичних ударів збільшується, як і атак на цивільне населення та інфраструктуру. Разом із цим посилюються й глобальні ризики – світ опинився на межі масштабнішої війни, яка може охопити увесь Близький Схід та мати серйозні наслідки.

Генсек зауважив, що конфлікт США та Ірану відчувається усюди – достатньо подивитись на наслідки обмеження свободи судноплавства. Перекриття Іраном Ормузької протоки найбільше б'є по найбідніших та найбільш уразливих країнах світу.

Це відчутно в повсякденному житті людей – від Філіппін та Шрі-Ланки до Мозамбіку, де зростають ціни на продукти харчування та енергоносії.

Гутерреш наголосив, що усе погіршиться, якщо "барабани війни продовжуватимуть бити". Саме тому "спіраль смерті та руйнування має зупинитися".

Водночас він додав, що дипломатичні зусилля сторін щодо завершення конфлікту тривають, однак потребують підтримки та простору для успішної роботи.

За словами генсека, суперечки мають вирішуватись мирним шляхом, а суверенітет та територіальна цілісність усіх держав – поважатися. Цивільне населення та інфраструктура, включно із ядерними об'єктами та судноплавством має бути захищена.

Я залишаюся в тісному контакті зі сторонами – і відправляю свого особистого посланника Жана Арно до регіону для підтримки цих зусиль. Ми повинні знайти мирний вихід,

– додав генсек.

Гутерреш чітко заявив, що Штати та Ізраїль мають зупинити війну, що завдає людських страждань та вже має масштабні економічні наслідки. Іран водночас має припинити атакувати своїх сусідів.

Рада Безпеки засудила ці напади та підтвердила необхідність поваги до навігаційних прав і свобод вздовж критично важливих морських шляхів, включаючи Ормузьку протоку, каже генсек.

"Конфлікти не закінчуються самі по собі. Вони закінчуються, коли лідери обирають діалог замість руйнування. Такий вибір все ще існує. І це потрібно зробити – зараз", – підсумував Гутерреш.

