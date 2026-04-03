Глава государства прокомментировал вопрос о потенциальном прекращении поставок в рамках механизма PURL, который предусматривает закупку союзниками американского оружия для Украины. Об этом он рассказал во время общения с журналистами, пишет Укринформ.
Что сказал Зеленский о возможном прекращении поставок оружия от американских партнеров?
Владимир Зеленский заявил о необходимости стратегической подготовки к возможному прекращению поставок американского оружия, одновременно подчеркнув, что пока таких сигналов нет.
Обратите внимание! Сейчас для поставки вооружения в Украину работает инициатива PURL. Это совместная программа США и НАТО, созданная для обеспечения Украины критически важным американским вооружением. Она позволяет партнерам объединять финансирование, чтобы оперативно закупать оружие по приоритетному списку потребностей и быстро передавать его на фронт.
По словам Зеленского, еще в 2023 году украинская власть начала готовиться к сценарию, при котором помощь США может быть ограниченной или даже недоступной. Он подчеркнул, что Украина должна расширять источники получения вооружения и рационально использовать дефицитные ресурсы, в частности, артиллерийские боеприпасы.
Президент также отметил, что Украина уже изменила подход, сделав акцент на развитии производства беспилотников. Кроме этого, он обратил внимание на возможные проблемы с поставками ракет к системам противовоздушной обороны, в частности, Patriot.
Зеленский отметил, что Украина должна развивать собственный оборонно-промышленный комплекс и работать над созданием или совместным производством современного вооружения, включая антибаллистические ракеты.
Что известно о военной помощи партнеров для Украины?
Евросоюз направит в Украину 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных активов Центрального банка России. Деньги нацелят на поддержку страны, в частности, Сил обороны, и сохранение основных государственных услуг.
Латвия продолжает поддерживать Украину в борьбе против России. Страна выделила Украине 6,8 миллиона евро для укрепления энергосети, укрытий, инфраструктуры и социальной устойчивости. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже подчеркнула, что ее страна будет всегда поддерживать Украину.
В конце марта Испания объявила о передаче Украине пяти ракет для систем ПВО Patriot общей стоимостью около 15 миллионов евро, что усилит обороноспособность страны. Эта помощь особенно важна на фоне ограниченных запасов в военных арсеналах в связи с военным конфликтом на Ближнем Востоке.