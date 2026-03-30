Об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже на своей странице в соцсети Х.

На что направят пакет помощи?

По словам Байбы Браже, новый пакет помощи укрепит украинскую энергосеть, укрытие, инфраструктуру, социальную и гражданскую устойчивость, а также возможности использования дронов.

Латвия будет всегда стоять рядом с Украиной,

– подчеркнула министр.

Правительство Латвии приняло решение о пакете поддержки Украины на сумму 6,8 млн евро.



Пакет поддержки укрепит энергосети Украины, убежища, инфраструктуру, социальную и гражданскую устойчивость, и возможности беспилотников.



Латвия всегда будет #поддерживать Украину. pic.twitter.com/RVVFOKPlE3 - Байба Браже (@Braze_Baiba) 30 марта, 2026

Напомним, 17 февраля стало известно, что правительство Латвии решило выделить 10 миллионов евро на поддержку Украины в рамках инициативы НАТО под названием PURL. По словам премьер-министра страны, эти средства будут направлены на закупку вооружения и оборудования, чтобы помочь Украине защищаться.

23 февраля, на фоне массированных обстрелов, министр иностранных дел Латвии Байба Браже также заявила, что ее страна демонтирует одну из ТЭС и готова передать объект Украине.

