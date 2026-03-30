Об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже на своей странице в соцсети Х.
На что направят пакет помощи?
По словам Байбы Браже, новый пакет помощи укрепит украинскую энергосеть, укрытие, инфраструктуру, социальную и гражданскую устойчивость, а также возможности использования дронов.
Латвия будет всегда стоять рядом с Украиной,
– подчеркнула министр.
Напомним, 17 февраля стало известно, что правительство Латвии решило выделить 10 миллионов евро на поддержку Украины в рамках инициативы НАТО под названием PURL. По словам премьер-министра страны, эти средства будут направлены на закупку вооружения и оборудования, чтобы помочь Украине защищаться.
23 февраля, на фоне массированных обстрелов, министр иностранных дел Латвии Байба Браже также заявила, что ее страна демонтирует одну из ТЭС и готова передать объект Украине.
Военная помощь для Украины: последние новости
Издание El Pais сообщает, что во время недавнего визита в Мадрид президент Украины Владимир Зеленский получил обещание от Испании передать Украине пять ракет PAC-2 к системам ПВО Patriot.
Именно эти ракеты сейчас находятся на вооружении полка противовоздушной артиллерии испанской армии и стоят от 3 до 4 миллионов долларов за единицу, за пять – около 15 миллионов евро.
13 марта стало известно, что Украина получила новую партию ракет-перехватчиков PAC-3 от Германии. Они способны сбивать баллистические и гиперзвуковые ракеты - "Кинжалы", "Искандеры" и "Цирконы".