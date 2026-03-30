Про це повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже на своїй сторінці в соцмережі Х.

На що спрямують пакет допомоги?

За словами Байби Браже, новий пакет допомоги зміцнить українську енергомережу, укриття, інфраструктуру, соціальну та громадянську стійкість, а також можливості використання дронів.

Латвія буде завжди стояти поруч з Україною,

– наголосила міністерка.

Latvia’s government has decided on a support package for Ukraine worth 6.8 million EUR.



The support package will strengthen Ukraine’s energy grid, shelters, infrastructure, social and civil resilience, and drone capabilities.



Latvia willl always #StandWithUkraine. pic.twitter.com/RVVFOKPlE3 — Baiba Braže (@Braze_Baiba) March 30, 2026

Нагадаємо, 17 лютого стало відомо, що уряд Латвії вирішив виділити 10 мільйонів євро на підтримку України в межах ініціативи НАТО під назвою PURL. За словами прем'єр-міністерки країни, ці кошти будуть спрямовані на закупівлю озброєння та обладнання, щоб допомогти Україні захищатись.

23 лютого, на тлі масованих обстрілів, міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже також заявила, що її країна демонтує одну з ТЕС і готова передати об'єкт Україні.

