Про це повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже на своїй сторінці в соцмережі Х.
На що спрямують пакет допомоги?
За словами Байби Браже, новий пакет допомоги зміцнить українську енергомережу, укриття, інфраструктуру, соціальну та громадянську стійкість, а також можливості використання дронів.
Латвія буде завжди стояти поруч з Україною,
– наголосила міністерка.
Нагадаємо, 17 лютого стало відомо, що уряд Латвії вирішив виділити 10 мільйонів євро на підтримку України в межах ініціативи НАТО під назвою PURL. За словами прем'єр-міністерки країни, ці кошти будуть спрямовані на закупівлю озброєння та обладнання, щоб допомогти Україні захищатись.
23 лютого, на тлі масованих обстрілів, міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже також заявила, що її країна демонтує одну з ТЕС і готова передати об'єкт Україні.
Видання El Pais повідомляє, що під час нещодавнього візиту до Мадрида президент України Володимир Зеленський отримав обіцянку від Іспанії передати Україні п'ять ракет PAC-2 до систем ППО Patriot.
Саме ці ракети нині перебувають на озброєнні полку протиповітряної артилерії іспанської армії й вартують від 3 до 4 мільйонів доларів за одиницю, за п'ять – близько 15 мільйонів євро.
13 березня також стало відомо, що Україна отримала нову партію ракет-перехоплювачів PAC-3 від Німеччини. Вони здатні збивати балістичні та гіперзвукові ракети – "Кинджали", "Іскандери" та "Циркони".