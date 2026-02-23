Хто передасть Україні ТЕС?

Про те, яка країна вирішила віддати одну зі своїх теплоектростанцій та чому, йдеться в повідомленні Байби Браже.

Так, міністерка закордонних справ Латвії перед засіданням Ради ЄС повідомила, що її країна демонтує одну з ТЕС і готова передати об'єкт Україні.

Латвія робить усе можливе… Ми щойно надали черговий пакет енергетичної підтримки та готуємо ще один, включаючи буквально переміщення демонтованої в Латвії теплоелектростанції, яка нам більше не потрібна,

– зазначила Браже.

Міністерка не розкрила деталей щодо технічних характеристик станції. Однак наголосила на підтримці України, зокрема йдеться і про військову допомогу в межах ініціативи PURL.

Чи підтримує Латвія нові санкції проти Росії?

Так, Суспільне пише, що Байба Браже прокоментувалала 20-й пакет санкцій. Міністерка каже, що обмеження передусім торкнуться морських перевезень.

Очевидно, що війна Росії зазнає невдачі. Навіть якщо її просування вимірюється ліченими метрами на день, Україна повернула значні території. Це чітко показує, що Росія не досягає своїх стратегічних цілей на полі бою. Тому ми не повинні дозволити їй досягти їх за столом переговорів,

– додала Браже.

Водночас вона наголосила, що лише спільними силами можна допомогти Україні, тож партнери мають розуміти це й об'єднуватись заради мети.

Що відомо про допомогу від партнерів та енергоситуацію в столиці?

Так, Фінляндія виділила 20 мільйонів євро на підтримку України. Гроші спрямують на ремонт пошкодженого житла та найперші потреби для забезпечення українців теплом.

Водночас у столиці діють індивідуальні відключення світла, як тимчасове рішення. Однак спрогнозувати, коли саме Київ повернеться до звичних графіків – неможливо. Це пов'язано з регулярними атаками Росії на енергетичну інфраструктуру.