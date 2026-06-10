Як зростуть заробітні плати поліцейських

За відповідний закон проголосували 269 народних депутатів, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Законопроєкт закріплює гарантований посадовий окладу для поліцейських. Грошове забезпечення має становити не менше 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Якщо рахувати на 2026 рік, то ця сума становить понад 33 тисячі гривень. Таким чином, зарплати правоохоронців значно підвищать, приблизно майже вдвічі порівняно з нинішніми виплатами.

У законі також прописана більш чітка структура грошового забезпечення та оновлена система надбавок для поліцейських.

Вдячний народним депутатам, першочергово з Комітету з питань правоохоронної діяльності, за підтримку. Це важливе рішення про повагу до служби. До людей, які щодня першими приходять на допомогу та залишаються на варті безпеки у найважчі для країни час,

– зауважив Клименко.

За попередніми розрахунками, в середньому рівень зарплат поліцейських може збільшитися з 21 тисячі до близько 45 тисяч гривень. Остаточна сума виплат залежатиме від премій та надбавок до окладу, зокрема за спеціальне звання, вислугу років та інших доплат.

Після голосування у Раді закон передали на підпис президенту. Очікується що документ набуде чинності з 2027 року.

Зауважте! У чинній редакції закону "Про Національну поліцію" досі не було жодного чіткого визначення суми посадового окладу поліцейських. У ньому лише зазначено, що грошове забезпечення залежить від посади, звання, стажу, умов служби в поліції тощо.