Про підвищення у бліцінтерв'ю РБК-Україна розповів очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак. І уточнив, скільки отримуватиме молодий педагог.

Яку зарплату отримуватиме молодий учитель?

Бабак зазначив, що після цих підвищень молодий педагог отримуватиме близько 12 – 13 тисяч гривень. Торік його оклад становив близько 6300 – 6400 гривень.

Щоб він "на руки" отримував мінімалку, йому доплачували. І ось чому у нас величезний брак вчителів, чому вони не йдуть в професію,

– уточнив нардеп.

Цікаво! Законопроєкт про реформу оплати праці педагогів досі не внесли на розгляд Верховної Ради. Його мало розробити МОН України до кінця першого кварталу. Про це повідомив очільник Освітнього комітету Верховної Ради України Сергій Бабак.

Він заявив, що дуже поважає учителів, які пропрацювали в школі 20 – 40 років. Серед них є неймовірні фахівці. Нардеп каже, що досі пам'ятає своїх 70-річних вчительок – і вони були просто чудові. Однак педагогів у віці зараз немає кому замінити.

Молодий вчитель думає: мені йти в школу на 10 тисяч чи шукати іншу роботу, щоб просто вистачало на життя. Це питання виживання,

– резюмував він.

Зверніть увагу! Очільник МОН Оксен Лісовий заявляв у межах подкасту "Діалоги", що середня зарплата вчителя в Україні зараз становить десь близько 14 тисяч. Це критично мало.

