Про це у бліцінтерв'ю РБК-Україна розповів очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.

Дивіться також "Без жодних надбавок": чи підвищать учителям зарплату з вересня

Чи можна змінити структуру зарплати?

Нардеп нагадав, що цьогоріч зарплата педагогів зростає, але структурно це нічого не змінює. Для зміни потрібно виконати одну умову.

Учителі працюють до кінця навчального року, далі вони всі йдуть у відпустки, поки в дітей літні канікули – приблизно на два місяці. І якщо ми хочемо змінити структуру оплати праці з 1 вересня, то нам потрібно ухвалити закон і їх попередити про це – до того, як вони підуть у відпустки,

– заявив він.

Цікаво! Учителі в Україні мають шанс отримати мільйон гривень.

За словами Бабака, це зміна істотних умов оплати праці: за літо нараховують нове навантаження. Тому і просили уряд внести законопроєкт у першому кварталі, щоб ми до травня змогли його доопрацювати і проголосувати.

Пізніше це неможливо: Верховна Рада не буде голосувати подібний закон посередині літа,

– уточнив очільник Комітету.

Він вважає, що це непорядно щодо великої кількості вчителів. Натомість на цю мету додали 5 додаткових мільярдів. За словами нардепа, пропозиції МОН зараз – це перескакування з тарифного розряду в тарифний розряд.

Поки комплексного законопроєкту немає, його не внесли, але підвищення зарплати в будь-якому разі буде, тому що ці гроші на 20 % підвищення окладу є в бюджеті,

– резюмував народний обранець.

Цікаво! Законопроєкт про реформу оплати праці педагогів досі не внесли на розгляд Верховної Ради. Його мало розробити МОН України до кінця першого кварталу. Про це повідомив очільник Освітнього комітету Верховної Ради України Сергій Бабак.

