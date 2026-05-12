Однак це підвищення було не надто суттєвим. Наскільки зарплата педагога менша ніж середня в Україні, продемонстрували дані презентації дослідження ЮНЕСКО "Становлення нового українського вчителя".
Які основні виклики у сфері освіти України?
Дослідження провели на запит Верховної Ради та МОН України. За його даними, понад половина педагогів у нашій країні підтримує реформу Нової української школи. При цьому майже 69% освітян задоволені своєю професією навіть у час війни.
Так, результати дослідження засвідчили, що майже 54% педагогів підтримують реформу. А майже 22% освітян не мають присвоєної кваліфікації "вчитель".
Що цікаво, для майже 74% педагогів саме низька зарплата – основна причина розчарування у професії.
Середня заробітна плата вчителів більш ніж на 30% нижча за середню по країні,
– зазначили у презентації.
Важливо! У школах України бракує вчителів. 53% шкіл мають незакриті вакансії, запит НУШ повідомили в Державній службі якості освіти.
РБК-Україна при цьому зазначає, що освітяни шукають додатковий заробіток через низькі вчительські зарплати. Значна частина займається репетиторством. Таких близько 25%.
Що цікаво, близько половини 51% директорів шкіл переконані, що відсутність належної педагогічної підготовки загрожує якості викладання.
Який рівень оплати праці педагогів?
Саме у сфері освіти у березні був найнижчий рівень середньої зарплати серед видів економічної діяльності.
Педагоги в середньому отримують близько 19 тисяч гривень. І це при тому, що середня зарплата в Україні на той час була вже на рівні 30 тисяч гривень.
Найбільше заробляють працівники сфери інформації та телекомунікацій – близько 85 тисяч гривень.
Коли і наскільки підвищили зарплату вчителям?
З початку цього року педагогам у нашій державі нарешті підвищили зарплати. З 1 січня вони мають отримувати на 30% більше.
Наступний етап підвищення – з 1 вересня. Зарплата вчителів має зрости ще на 20%.
Також залишили і "вчительську тисячу". Причому її збільшили. Загалом учителі отримують додаткові 2 тисяч до зарплати. А ті, що працюють очно на прифронтових територіях – 4 тисячі. Це сума до сплати податків.
Скільки заробляє молодий учитель?
- Також голова Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак недавно повідомляв, що після підвищення зарплати молодий учитель має отримувати близько 12 – 13 тисяч гривень.
- Торік оклад такого спеціаліста становив 6300 – 6400 гривень.
Бабак при цьому заявив, що такі суми демотивують педагогів, адже це питання виживання.