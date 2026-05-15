Скільки отримують лікарі зараз?

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час виступу на пленарному засіданні Верховної Ради України.

У квітні 2026 року середня заробітна плата лікаря екстреної медичної допомоги становила 41 700 гривень. Це на 10 з половиною тисяч гривень більше порівняно з 2025 роком,

– заявив Ляшко.

За словами міністра, також зросли заробітні плати медиків у первинній ланці. Так, в середньому заробітна плата лікаря у березні була 30,5 тисячі гривень.

Ба більше, розрахунки міністерства показують, що наразі є навіть ресурс, щоб ще більше підняти виплати лікарям. Вони можуть сягнути близько 35 тисяч гривень.

Яка ще підтримка для лікарів передбачена?

Разом з тим Ляшко нагадав про урядову програму, яка наразі діє в Україні. Вона розроблена для молодих спеціалістів.

За цією програмою молоді медики, які працюють у прифронтових районах чи сільській місцевості, мають змогу отримати підйомні від держави.

У разі, якщо вони підписують контракт на три роки для відпрацювання у цих закладах, можуть отримати суму підйомних у розмірі 200 тисяч гривень. У 2024 році ця сума становила 14 тисяч гривень,

– зауважив міністр.

Також, за словами Ляшка, для медиків є можливості придбання службового житла, а у прифронтових регіонах – навіть в обласних центрах.

Зауважте! Умовою для отримання бонусів є закінчення інтернатури в одному з 20 державних медичних вишів, які підпорядкованих МОЗ чи МОН. Цю програму розрахували до завершення воєнного стану, але, можливо, продовжать і далі.

Яке підвищення прогнозував уряд?

Нагадаємо, минулого року уряд пообіцяв збільшити заробітні плати лікарів первинної та екстреної медичної допомоги, а також медиків з прифронтових регіонів, Про це заявила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Окрім того, прем'єрка заявила і про підвищення виплат лікарям "первинки".

Ми підвищимо зарплату медиків: базова оплата лікарів первинної та екстреної медицини має бути не нижче 35 000 гривень,

– говорила тоді Свириденко.

Відповідно для забезпечення цих потреб уряд збільшив фінансування програми медичних гарантій у бюджеті на 2026 рік до 191,6 мільярда гривень – на 16,1 мільярда більше, ніж у 2025 році.

Додаткові кошти також спрямують на розширення переліку медичних послуг, зокрема, лікування складних травм військових і проведення кардіохірургічних операцій.

Це дозволить підвищити якість та доступність медичних послуг, а також забезпечити гідну оплату праці лікарів. Інвестиції в здоров’я людей – це інвестиції у стійкість держави та її майбутнє,

– наголосив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Як ще збільшили фінансування медицини у 2026 році?

Уряд у 2026 році суттєво збільшив фінансування програми "Доступні ліки". Заявдяки цьому українці отримують більше можливостей для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших хронічних хвороб безоплатно або з частковою оплатою.

Крім того, у 2026 році держава запустила нову національну ініціативу "Скринінг здоров’я 40+", спрямовану на профілактику захворювань серед громадян віком від 40 років. Від 1 січня 2026 року вони отримали можливість безоплатно проходити обстеження для раннього виявлення серцево-судинних хвороб, діабету та розладів ментального здоров’я. На реалізацію цієї програми заклали близько 10 мільярдів гривень.

Також у державному бюджеті передбачили 15,2 мільярда гривень на закупівлю лікарських засобів і медичних виробів. Кошти спрямують на лікування ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, онкологічних та серцево-судинних захворювань, рідкісних орфанних хвороб, а також на забезпечення вакцинації населення.