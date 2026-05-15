Сколько получают врачи сейчас?

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время выступления на пленарном заседании пленарном заседании Верховной Рады Украины.

Смотрите также Учителя разочарованы: насколько их зарплаты ниже средних в Украине

В апреле 2026 года средняя заработная плата врача экстренной медицинской помощи составляла 41 700 гривен. Это на 10 с половиной тысяч гривен больше по сравнению с 2025 годом,

– заявил Ляшко.

По словам министра, также выросли заработные платы медиков в первичном звене. Так, в среднем заработная плата врача в марте была 30,5 тысячи гривен.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Более того, расчеты министерства показывают, что сейчас есть даже ресурс, чтобы еще больше поднять выплаты врачам. Они могут достичь около 35 тысяч гривен.

Какая еще поддержка для врачей предусмотрена?

Вместе с тем Ляшко напомнил о правительственной программе, которая сейчас действует в Украине. Она разработана для молодых специалистов.

По этой программе молодые медики, которые работают в прифронтовых районах или сельской местности, могут получить подъемные от государства.

В случае, если они подписывают контракт на три года для отработки в этих заведениях, могут получить сумму подъемных в размере 200 тысяч гривен. В 2024 году эта сумма составляла 14 тысяч гривен,

– отметил министр.

Также, по словам Ляшко, для медиков есть возможности приобретения служебного жилья, а в прифронтовых регионах – даже в областных центрах.

Заметьте! Условием для получения бонусов является окончание интернатуры в одном из 20 государственных медицинских вузов, подчиненных Минздраву или МОН. Эту программу рассчитали до завершения военного положения, но, возможно, продолжат и дальше.

Какое повышение прогнозировало правительство?

Напомним, прошлого года правительство пообещало увеличить заработные платы врачей первичной и экстренной медицинской помощи, а также медиков из прифронтовых регионов, Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Кроме того, премьер заявила и о повышении выплат врачам "первички".

Мы повысим зарплату медиков: базовая оплата врачей первичной и экстренной медицины должна быть не ниже 35 000 гривен,

– говорила тогда Свириденко.

Соответственно для обеспечения этих потребностей правительство увеличило финансирование программы медицинских гарантий в бюджете на 2026 год до 191,6 миллиарда гривен – на 16,1 миллиарда больше, чем в 2025 году.

Дополнительные средства также направят на расширение перечня медицинских услуг, в частности, лечения сложных травм военных и проведения кардиохирургических операций.

Это позволит повысить качество и доступность медицинских услуг, а также обеспечить достойную оплату труда врачей. Инвестиции в здоровье людей – это инвестиции в устойчивость государства и его будущее,

– отметил первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Как еще увеличили финансирование медицины в 2026 году?

Правительство в 2026 году существенно увеличило финансирование программы "Доступные лекарства". Благодаря этому украинцы получают больше возможностей для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других хронических болезней бесплатно или с частичной оплатой.

Кроме того, в 2026 году государство запустило новую национальную инициативу "Скрининг здоровья 40+", направленную на профилактику заболеваний среди граждан в возрасте от 40 лет. С 1 января 2026 года они получили возможность бесплатно проходить обследование для раннего выявления сердечно-сосудистых болезней, диабета и расстройств ментального здоровья. На реализацию этой программы заложили около 10 миллиардов гривен.

Также в государственном бюджете предусмотрели 15,2 миллиарда гривен на закупку лекарственных средств и медицинских изделий. Средства направят на лечение ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, редких орфанных болезней, а также на обеспечение вакцинации населения.