Какие препараты дополнят программу?

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем заметке в соцсетях.

Смотрите также За большие наценки на лекарства в Украине будут штрафовать, – Свириденко

Премьер провела совещание с министром здравоохранения Виктором Ляшко. Глава Минздрава доложил, что большинство смертей в Украине сейчас вызывают сердечно-сосудистые заболевания – около 60%.

Более того, ежегодно количество сердечных заболеваний в Украине растет:

более 800 тысяч человек ставят диагноз ишемической болезни сердца;

почти 50 тысяч получают инфаркт.

Однако немалую часть этих случаев можно предупредить, если регулярно лечиться и контролировать состояние здоровья.

Поэтому программу "Доступные лекарства" расширят препаратами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас они пользуются наибольшим спросом.

Во втором полугодии в программу войдут препараты по всем доступным в Украине действующим веществам, необходимыми для амбулаторного лечения таких заболеваний в соответствии с медицинскими протоколами,

– пояснила Свириденко.

Получить эти препараты украинцы смогут бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту.

Важно! По информации премьера, программой "Доступные лекарства" уже воспользовались 6,18 миллиона украинцев. Получить препараты можно в 17 348 аптеках. В программе сейчас насчитывается 748 позиций.

Как расширили нацперечень лекарственных средств?

Напомним, прошлом году в октябре правительство расширило Национальный перечень основных лекарственных средств на 27 новых препаратов. Все эти средства входят в базовый перечень, который рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

Их должны включить в программу "Доступные лекарства" в 2026 году, сообщила тогда Юлия Свириденко.

Обновленный перечень охватывает препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, дислипидемии, болезней эндокринной системы, расстройств психического здоровья и противогрибковые средства,

– отмечается в сообщении.

Обратите внимание! В сентябре 2025 этого года Минздрав обновил реестр лекарственных средств, которые входят в программу "Доступные лекарства". Тогда перечень дополнили 85 новыми препаратами.

Где, кроме аптек, можно покупать лекарства?