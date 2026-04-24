Какие препараты дополнят программу?
Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем заметке в соцсетях.
Премьер провела совещание с министром здравоохранения Виктором Ляшко. Глава Минздрава доложил, что большинство смертей в Украине сейчас вызывают сердечно-сосудистые заболевания – около 60%.
Более того, ежегодно количество сердечных заболеваний в Украине растет:
- более 800 тысяч человек ставят диагноз ишемической болезни сердца;
- почти 50 тысяч получают инфаркт.
Однако немалую часть этих случаев можно предупредить, если регулярно лечиться и контролировать состояние здоровья.
Поэтому программу "Доступные лекарства" расширят препаратами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас они пользуются наибольшим спросом.
Во втором полугодии в программу войдут препараты по всем доступным в Украине действующим веществам, необходимыми для амбулаторного лечения таких заболеваний в соответствии с медицинскими протоколами,
– пояснила Свириденко.
Получить эти препараты украинцы смогут бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту.
Важно! По информации премьера, программой "Доступные лекарства" уже воспользовались 6,18 миллиона украинцев. Получить препараты можно в 17 348 аптеках. В программе сейчас насчитывается 748 позиций.
Как расширили нацперечень лекарственных средств?
Напомним, прошлом году в октябре правительство расширило Национальный перечень основных лекарственных средств на 27 новых препаратов. Все эти средства входят в базовый перечень, который рекомендует Всемирная организация здравоохранения.
Их должны включить в программу "Доступные лекарства" в 2026 году, сообщила тогда Юлия Свириденко.
Обновленный перечень охватывает препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, дислипидемии, болезней эндокринной системы, расстройств психического здоровья и противогрибковые средства,
– отмечается в сообщении.
Обратите внимание! В сентябре 2025 этого года Минздрав обновил реестр лекарственных средств, которые входят в программу "Доступные лекарства". Тогда перечень дополнили 85 новыми препаратами.
Где, кроме аптек, можно покупать лекарства?
Недавно правительство разрешило продажу лекарств на автозаправочных станциях – соответствующее решение вступило в силу с 3 марта. Отныне на кассах АЗС можно приобрести базовые препараты: жаропонижающие, обезболивающие и сорбенты. Речь идет только о безрецептурных средствах, которые не требуют назначения врача.
В то же время установлены четкие требования к продаже: отпускать медикаменты имеет право только специалист с профильным образованием не ниже профессионального младшего бакалавра по направлению "Фармация".
Несмотря на это, эксперты высказывают предостережения. В частности, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что такая практика может создавать риски нарушения условий хранения лекарств и усложнять контроль за качеством продукции.