Он также рассказал, каких изменений в этой сфере стоит ожидать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Что сказал Зеленский о доступности лекарств?
Зеленский заявил, что министр здравоохранения должен обеспечить конкретные результаты для того, чтобы люди почувствовали, что лекарства действительно становятся доступными. А также поблагодарил премьер-министра и правительство за содержательную работу.
Обратите внимание! Проект госбюджета на 2026 год включает новую программу "Чекап-40+" с финансированием 10 миллиардов гривен для скрининга здоровья украинцев от 40 лет. Всего на сферу здравоохранения предусмотрено 258 миллиардов гривен.
Доступность лекарств в Украине: коротко о главном
Напомним, что с 1 июля 2025 года все аптечные учреждения, которые имеют лицензию на реализацию лекарственных средств, обязаны присоединиться к правительственной программе "Доступные лекарства". В случае отказа они могут потерять право на осуществление деятельности.
Кроме этого, Кабинет Министров добавил в Национальный перечень основных лекарственных средств еще 27 препаратов. Следующим шагом станет их включение в программу "Доступные лекарства" в 2026 году.