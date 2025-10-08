Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу правительства Юлию Свириденко.
Смотрите также Свириденко назвала сумму, которую будут получать учителя дополнительно: выплата не для всех
Какие препараты включат в программу "Доступные лекарства"?
Кабинет министров расширил национальный перечень основных лекарственных средств на 27 новых препаратов.
Они входят в базовый перечень, рекомендованного ВОЗ.
Обновленный перечень охватывает препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, дислипидемии, болезней эндокринной системы, расстройств психического здоровья и противогрибковые средства,
– говорится в сообщении.
Свириденко добавила, что следующим шагом станет включение этих препаратов в программу "Доступные лекарства" в 2026 году.
По ее словам, это расширит доступ пациентов к современным и безопасным медикаментам в лечении наиболее распространенных болезней и приблизит украинские стандарты лечения к международным.
"Он также согласован с подготовкой к запуску программы Национального скрининга здоровья, когда все украинцы в возрасте от 40 лет смогут бесплатно проходить профилактические медосмотры", – добавила глава правительства.
Программа "Доступные лекарства": последние новости
Напомним, что в сентябре этого года Министерство здравоохранения обновило реестр лекарственных средств и медицинских изделий, которые входят в правительственную программу "Доступные лекарства". Тогда перечень дополнили 85 новыми препаратами
Среди новых лекарств тогда были препараты для лечения болезней щитовидной железы, глаукомы, детских заболеваний, сердечно-сосудистых и цереброваскулярных болезней, хронических болезней дыхательных путей, сахарного диабета, психических расстройств, эпилепсии, болезни Паркинсона, а также для метаболических и аутоиммунных заболеваний. В список также вошли лекарства для беременных и рожениц.