Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу правительства Юлию Свириденко.

Смотрите также Свириденко назвала сумму, которую будут получать учителя дополнительно: выплата не для всех

Какие препараты включат в программу "Доступные лекарства"?

Кабинет министров расширил национальный перечень основных лекарственных средств на 27 новых препаратов.

Они входят в базовый перечень, рекомендованного ВОЗ.

Обновленный перечень охватывает препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, дислипидемии, болезней эндокринной системы, расстройств психического здоровья и противогрибковые средства,

– говорится в сообщении.

Свириденко добавила, что следующим шагом станет включение этих препаратов в программу "Доступные лекарства" в 2026 году.

По ее словам, это расширит доступ пациентов к современным и безопасным медикаментам в лечении наиболее распространенных болезней и приблизит украинские стандарты лечения к международным.

"Он также согласован с подготовкой к запуску программы Национального скрининга здоровья, когда все украинцы в возрасте от 40 лет смогут бесплатно проходить профилактические медосмотры", – добавила глава правительства.

Программа "Доступные лекарства": последние новости