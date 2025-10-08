Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на главу уряду Юлію Свириденко.

Які препарати включать до програми "Доступні ліки"?

Кабінет міністрів розширив національний перелік основних лікарських засобів на 27 нових препаратів.

Вони входять до базового переліку, рекомендованого ВООЗ.

Оновлений перелік охоплює препарати для лікування серцево-судинних захворювань, дисліпідемії, хвороб ендокринної системи, розладів психічного здоров'я та протигрибкові засоби,

– ідеться в повідомленні.

Свириденко додала, що наступним кроком стане включення цих препаратів до програми "Доступні ліки" у 2026 році.

За її словами, це розширить доступ пацієнтів до сучасних і безпечних медикаментів у лікуванні найбільш поширених хвороб та наблизить українські стандарти лікування до міжнародних.

"Він також узгоджений з підготовкою до запуску програми Національного скринінгу здоров'я, коли всі українці віком від 40 років зможуть безкоштовно проходити профілактичні медогляди", – додала глава уряду.

