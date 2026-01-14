Как усилят контроль над ценами на лекарства?

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал со ссылкой на ее сообщение в Telegram.

Лекарства должны быть доступными для всех, особенно в условиях холода в домах из-за обстрелов энергосистемы и сильных морозов,

– подчеркнула премьер-министр.

Правительство уже дало поручение Министерству здравоохранения и Госпродпотребслужбе следить за ценами на лекарства в украинских аптеках.

По словам Свириденко, если окажутся нарушения в наценках на лекарственные средства, правительство будет быстро реагировать. Предпринимателей, злоупотребляющих ценами, будут штрафовать.

Для этого будет определен список лекарств, по которому Минздрав вместе с Гослекслужбой будут постоянно отслеживать цены в аптеках,

– добавила Свриденко.

Важно! Отчеты об отслеживании цен в аптеках еженедельно будут подавать Кабмину на рассмотрение.

Как лекарства хотят сделать более доступными?

Также в конце прошлого года правительство приняло пакет решений, которые должны сделать лекарства более доступными для украинцев и снизить их стоимость, пишет Министерства здравоохранения.

В частности, Кабмин разрешил торговлю лекарственными средствами на АЗС, но исключительно безрецептурными. При этом автозаправочным станциям не нужно обустраивать аптеку – для продажи достаточно получить соответствующую лицензию.

По закону, продавать лекарства могут:

работники заправок;

вендинговые автоматы при условии выполнения всех требований к хранению и контролю качества.

Стоит знать! По замыслу, это должно улучшить физический доступ к лекарствам, в частности в сельской местности и прифронтовых регионах. Также такой шаг позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения во время войны.

Как расширили программу "Доступные лекарства"?