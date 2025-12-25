Какие лекарства можно купить за "тысячу Зеленского"?
Программа распространяется исключительно на лекарства украинского производства, которые зарегистрированы в системе "Национальный кэшбек", пишет 24 Канал со ссылкой на перечень.
Если делить лекарства на категории, то это:
- жаропонижающие и обезболивающие средства;
- антисептики;
- бинты, пластыри, медицинские перчатки;
- назальные капли и спреи;
- мази, гели, растворы растворы;
- витамины и диетические добавки;
- тест-полоски и другие медицинские изделия.
Рецептурные лекарства также входят в программу, но только при наличии рецепта от семейного врача.
В каких аптеках потратить "тысячу Зеленского"?
Оплату "зимней тысячей" принимают такие аптечные сети:
- "АНЦ";
- "Подорожник";
- "Аптека 911";
- "Аптека оптовых цен";
- "Оптимальная аптека";
- "Копейка";
- "Здрава";
- "Желаем здоровья";
- "Аптека низких цен №1";
- "Аптека доброго дня";
- "Белая ромашка".
Преимущественно это офлайн-аптеки, однако в некоторых сетях доступна и онлайн-оплата.
До какого времени можно использовать "зимнюю тысячу"?
- Если средства поступили на карту "Национальный кэшбек" через Дію, их можно потратить до 30 июня 2026 года.
- Если средства получить через Укрпочту, можно потратить тысячу до конца февраля 2026 года.
На что еще можно потратить "тысячу Зеленского"?
"Зимнюю тысячу" разрешено тратить на книги и печатную продукцию, но только в определенных магазинах с соответствующим МСС-кодом.
"Тысячу Зеленского" чаще всего используют для оплаты коммунальных услуг, аптек и донатов. По состоянию на 8 декабря помощь получили более 11,6 миллиона украинцев, а заявки на получение зимней тысячи подали более 15,8 миллиона человек.
Задонатить "зимнюю поддержку" можно только проверенным фондам. То есть на сбор друзей перебросить ее нельзя – только донатом на банк или счет того или иного фонда, список которых есть в приложениях ваших банков.