Какие лекарства можно купить за "тысячу Зеленского"?

Программа распространяется исключительно на лекарства украинского производства, которые зарегистрированы в системе "Национальный кэшбек", пишет 24 Канал со ссылкой на перечень.

Если делить лекарства на категории, то это:

жаропонижающие и обезболивающие средства;

антисептики;

бинты, пластыри, медицинские перчатки;

назальные капли и спреи;

мази, гели, растворы растворы;

витамины и диетические добавки;

тест-полоски и другие медицинские изделия.

Рецептурные лекарства также входят в программу, но только при наличии рецепта от семейного врача.

В каких аптеках потратить "тысячу Зеленского"?

Оплату "зимней тысячей" принимают такие аптечные сети:

"АНЦ"; "Подорожник"; "Аптека 911"; "Аптека оптовых цен"; "Оптимальная аптека"; "Копейка"; "Здрава"; "Желаем здоровья"; "Аптека низких цен №1"; "Аптека доброго дня"; "Белая ромашка".

Преимущественно это офлайн-аптеки, однако в некоторых сетях доступна и онлайн-оплата.

До какого времени можно использовать "зимнюю тысячу"?

Если средства поступили на карту "Национальный кэшбек" через Дію, их можно потратить до 30 июня 2026 года .

. Если средства получить через Укрпочту, можно потратить тысячу до конца февраля 2026 года.

На что еще можно потратить "тысячу Зеленского"?