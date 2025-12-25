Какие лекарства можно купить за "тысячу Зеленского"?

Программа распространяется исключительно на лекарства украинского производства, которые зарегистрированы в системе "Национальный кэшбек", пишет 24 Канал со ссылкой на перечень.

Если делить лекарства на категории, то это:

  • жаропонижающие и обезболивающие средства;
  • антисептики;
  • бинты, пластыри, медицинские перчатки;
  • назальные капли и спреи;
  • мази, гели, растворы растворы;
  • витамины и диетические добавки;
  • тест-полоски и другие медицинские изделия.

Рецептурные лекарства также входят в программу, но только при наличии рецепта от семейного врача.

В каких аптеках потратить "тысячу Зеленского"?

Оплату "зимней тысячей" принимают такие аптечные сети:

  1. "АНЦ";
  2. "Подорожник";
  3. "Аптека 911";
  4. "Аптека оптовых цен";
  5. "Оптимальная аптека";
  6. "Копейка";
  7. "Здрава";
  8. "Желаем здоровья";
  9. "Аптека низких цен №1";
  10. "Аптека доброго дня";
  11. "Белая ромашка".

Преимущественно это офлайн-аптеки, однако в некоторых сетях доступна и онлайн-оплата.

До какого времени можно использовать "зимнюю тысячу"?

  • Если средства поступили на карту "Национальный кэшбек" через Дію, их можно потратить до 30 июня 2026 года.
  • Если средства получить через Укрпочту, можно потратить тысячу до конца февраля 2026 года.

На что еще можно потратить "тысячу Зеленского"?

  • "Зимнюю тысячу" разрешено тратить на книги и печатную продукцию, но только в определенных магазинах с соответствующим МСС-кодом.

  • "Тысячу Зеленского" чаще всего используют для оплаты коммунальных услуг, аптек и донатов. По состоянию на 8 декабря помощь получили более 11,6 миллиона украинцев, а заявки на получение зимней тысячи подали более 15,8 миллиона человек.

  • Задонатить "зимнюю поддержку" можно только проверенным фондам. То есть на сбор друзей перебросить ее нельзя – только донатом на банк или счет того или иного фонда, список которых есть в приложениях ваших банков.