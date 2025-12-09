На что украинцы тратят "зимнюю тысячу"?

Об этом сказала заместитель министра социальной политики, семьи и единства Татьяна Кириенко во время брифинга в Медиацентре Украина, пишет 24 Канал со ссылкой на Медиацентр Украина.

Лидером оплаты остаются жилищно-коммунальные услуги. Уже около 4,5 миллионов человек оплатили коммунальные услуги. На втором месте – аптеки и донаты,

– сказала Татьяна Кириеко.

В частности украинцы подали более 15,8 миллиона заявок на получение зимней тысячи. Это уже на 1,8 миллиона больше человек, чем в прошлом году.

Заметьте! Кириенко заверила, что все заявки будут выполнены. И все получат свою "зимнюю поддержку", даже несмотря на то, что заявок ожидается больше, чем в прошлом году.

В частности в течение 6 – 7 декабря продолжалась 5 и 6 волны выплат "зимней тысячи". За эти два дня поддержку получили еще более 2 миллионов человек на сумму 1,58 миллиарда гривен. Об этом сообщили в Минсоцполитики.

В рамках 5-й волны поддержку получили 1,5 миллиона человек, которые подавали заявки в приложении Дія 23 – 30 ноября.

В рамках 6-й волны – почти 600 тысяч людей, которые подавали заявки 1 – 4 декабря.

В ближайшие дни выплату профинансируют пользователям Дії, которые оформили заявки с 5 по 7 декабря. В новой волне выплат выделят более 350 миллионов для 289,5 тысяч украинцев.

Интересно! По состоянию на 8 декабря, помощь уже получили более 11,6 миллиона украинцев, в частности на детей.

На что можно потратить "зимнюю поддержку"?