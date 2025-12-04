Что известно о "зимней тысяче" в 2025 году?

Он даже больше, чем в 2024 году, пишет 24 Канал со ссылкой на данные Правительственный портал.

В общем украинцы подали 14,8 миллиона заявок. Из них 12 миллионов подали через Дію и почти 952 тысячи – через Укрпочту. Такая информация доступна по состоянию на 4 февраля 2025 года.

В частности в рамках следующих волн выплат "Зимней поддержки" помощь в 1 000 гривен получат более 2,2 миллиона украинцев:

примерно 1,3 миллиона – в третью волну; еще почти 866 тысяч – в четвертую.

Заметьте! Вместе на эти выплаты выделено до 3 миллиардов гривен.

3 декабря профинансируют "зимнюю тысячу" для тех, кто подавал заявку в Дії 18 и 19 ноября. Поэтому в ближайшие дни получат помощи лица с заявками 20 – 22 ноября.

Те, кто оформил заявку через отделение Укрпочты, начнут получать средства 6 декабря.

Сколько людей получили "тысячу Зеленского" в 2024 году?

Прием заявок на выплаты по программе "Зимняя еПоддержка" завершился, о чем сообщили 3 марта 2025 года в Минэкономики.

14,4 миллиона граждан воспользовались возможностью получить 1 000 гривен помощи через Дію, отделения банков-партнеров и Укрпочту в течение трех зимних месяцев, в течение которых длилась программа,

– говорится в сообщении.

12,7 миллиона человек получили помощь по прямым заявкам:

Дія – 12 миллионов; банки-партнеры – 577 тысяч; Укрпочта – 130 тысяч.

1,7 миллиона – через Укрпочту:

пенсионеры; люди с инвалидностью; жители прифронтовых территорий.

Важно! То есть по состоянию на 4 декабря 2025 года заявок подали больше, чем подали за весь период выплаты в прошлом году.

