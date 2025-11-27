Он заявил, что женщина, которую сфотографировали якобы с российским паспортом в очереди за "Зимней поддержкой" в почтовом отделении Днепра, на самом деле является "агентом, вернувшейся с задания". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Смелянского.

Что говорят в Укрпочте о женщине с якобы российским паспортом?

По словам Смелянского, в компании "провели срочное расследование", по результатам которого выяснилось, что женщина является "агентом, которая вернулась с задания и еще не успела достать паспорт Украины с обложки".

По состоянию на сейчас ситуация исправлена, и заявка на получение 1000 гривен оформлена в соответствии с уставом и нормами закона,
– сообщил Смелянский.

Женщина с якобы российским паспортом хотела получить 1000 гривен
/ Фото из телеграм-канала

Как можно получить 1000 гривен от государства?

  • Программа "Зимняя 1000" предоставляет единовременную выплату всем украинцам, достигшим 18 лет, и родителям несовершеннолетних детей. Однако только при условии, если они находятся на территории Украины.

  • Подача заявлений через приложение Дія началось 15 ноября и продлится до 24 декабря 2025 года. Воспользоваться выплатой можно до 30 июня 2026 года.

  • Средства разрешается использовать на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, книг, транспортных билетов или других товаров украинского производства. Также эти деньги можно перевести на поддержку Сил обороны.