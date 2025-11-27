Він заявив, що жінка, яку сфотографували нібито з російським паспортом у черзі по "Зимову підтримку" в поштовому відділенні Дніпра, насправді є "агенткою, що повернулась із завдання". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Смілянського.

Що кажуть в Укрпошті про жінку з нібито російським паспортом?

За словами Смілянського, у компанії "провели термінове розслідування", за результатами якого з’ясувалося, що жінка є "агенткою, яка повернулась із завдання і ще не встигла дістати паспорт України з обкладинки".

Станом на зараз ситуацію виправлено, і заявка на отримання 1000 гривень оформлена відповідно до уставу та норм закону,

– повідомив Смілянський.



Жінка з нібито російським паспортом хотіла отримати 1000 гривень / Фото з телеграм-каналу

Як можна отримати 1000 гривень від держави?