В ексклюзивній колонці для 24 Каналу читайте відповіді на найпоширеніші питання про програму: хто має право на допомогу, як її отримати, куди витратити і що робити, якщо немає Дії?

Насамперед про те, хто може розраховувати на ці 1000 гривень.

Ця програма розрахована на всіх українців. Кошти можуть отримати всі громадяни, яким виповнилося 18 років станом на 15 листопада 2025 року. Батьки неповнолітніх дітей також можуть подати заяву за них. Головна умова: перебувати на території України. Ну і, на жаль, є обмеження для тимчасово окупованих територій.

Як можна отримати цю допомогу?

Ви можете подати заяву на себе та на дитину за кілька кліків у застосунку Дія. На кожну людину потрібно подавати окрему заяву. Якщо ви вже оформили її для себе, але хочете подати ще й для дитини, – це можливо. Кожна така заява розглядається окремо.

Що робити, якщо відмовили у виплаті на дитину?

Це найчастіше означає, що інший з батьків або законний представник вже подав заяву. Система захищає від подвійних виплат, оскільки можлива лише одна заява на дитину.

Якщо немає смартфона або людина не користується Дією?

Програма працює за принципом "двох дверей". Якщо онлайн-спосіб вам не підходить, ви можете подати заяву офлайн через Укрпошту. Це стосується і тих, хто не має РНОКПП, і опікунів чи законних представників.

Усі, хто вже отримує пенсію або будь-яку соцдопомогу через Укрпошту, отримають 1000 гривень автоматично. Писати заяви не потрібно – під час чергової виплати працівник Укрпошти просто запропонує вам цю допомогу.

Які терміни подання заяви через Дію?

Подання заяв через застосунок Дія розпочалося 15 листопада і триватиме до 24 грудня 2025 року. Скористатись виплатою можна до 30 червня 2026 року, тож ви маєте достатньо часу, щоб використати їх на те, що справді потрібно.

На що можна витратити ці 1000 гривень і чи можна їх зняти готівкою?

Кошти нараховуються на спеціальну картку Нацкешбек і призначені для найнеобхіднішого: оплати комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування, книг, поштових послуг, а також донатів.

Якщо ви отримуєте допомогу через Укрпошту, то ви можете використати їх безпосередньо у її відділеннях. Це може бути оплата комунальних послуг та товарів, які реалізує Укрпошта, а також передплата газет і журналів.

Щодо готівки, то її зняти неможливо, оскільки це цільова підтримка, і держава має розуміти, що ці кошти пішли саме на підтримку національної економіки. Фокус, як завжди, на товарах українського виробництва. Це кошти, які одразу повертаються в економіку через споживання.

Чи впливає "Зимова 1000" на інші види соцдопомоги, які вже отримує людина?

Ні, жодним чином. Виплата "Зимової 1000" не враховується до середньомісячного сукупного доходу сім'ї і не впливає на призначення чи розмір інших соціальних допомог або пільг.

Чи отримує банк доступ до всіх рахунків людини через картку Нацкешбек?

Ні, це абсолютно безпечно – тут необхідно розуміти, як працює система. Ви відкриваєте спеціальний рахунок Нацкешбек. За умовами ви надаєте банку дозвіл на передачу даних лише щодо цього спецрахунку та операцій по ньому для нарахування кешбеку. Жодні інші ваші рахунки не аналізуються і не передаються.

Чи можна відкликати або скасувати подану заяву?

Ні. Успішно подану заяву скасувати не можна. Ви можете лише закрити спецрахунок Нацкешбек, але це призведе до автоматичної відмови у виплаті.