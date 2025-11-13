Деталі розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Як отримати тисячу гривень від держави та де можна використати кошти – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Що відомо про виплату "Зимової підтримки"?
Український уряд готується до запуску програми "Зимова підтримка". У четвер, 13 листопада, там схвалили механізм виплати одноразової допомоги громадянам.
За словами Свириденко, оформити допомогу розміром у 1 000 гривень можна буде як для себе, так і для дитини. Подача заявок триватиме з 15 листопада до 24 грудня 2025 року:
- у застосунку Дія – після опрацювання заявки кошти надійдуть на картку "Національний кешбек". Витратити їх можна буде комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони;
- у відділенні Укрпошти – виплата прийде на спеціальний рахунок. Кошти можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях Укрпошти, оплату комунальних послуг і донати.
До слова, скористатися грошима можна до 30 червня 2026 року.
Мета "Зимової підтримки" – охопити якомога ширше коло людей підтримкою від держави напередодні зими, допомогти заплатити комунальні платежі й закрити базові потреби,
– зауважила прем'єр-міністерка.
Чи буде в Україні світло та тепло взимку?
Нагадаємо, росіяни посилили удари по українській енергетиці, зазіхаючи не лише на великі, але й менші об'єкти. Експерти проаналізували ситуацію ексклюзивно для 24 Каналу.
Зокрема, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зауважив, що йдеться про об'єкти розподіленої генерації. "Ситуація складна, це правда, але вона залишається керованою", – підкреслив він.
Водночас директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко наголосив, що найкращий захист – це удари по російській енергетичній інфраструктурі.