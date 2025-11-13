Деталі розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Як отримати тисячу гривень від держави та де можна використати кошти – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про виплату "Зимової підтримки"?

Український уряд готується до запуску програми "Зимова підтримка". У четвер, 13 листопада, там схвалили механізм виплати одноразової допомоги громадянам.

За словами Свириденко, оформити допомогу розміром у 1 000 гривень можна буде як для себе, так і для дитини. Подача заявок триватиме з 15 листопада до 24 грудня 2025 року:

у застосунку Дія – після опрацювання заявки кошти надійдуть на картку "Національний кешбек". Витратити їх можна буде комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони;

– після опрацювання заявки кошти надійдуть на картку "Національний кешбек". Витратити їх можна буде комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони; у відділенні Укрпошти – виплата прийде на спеціальний рахунок. Кошти можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях Укрпошти, оплату комунальних послуг і донати.

До слова, скористатися грошима можна до 30 червня 2026 року.

Мета "Зимової підтримки" – охопити якомога ширше коло людей підтримкою від держави напередодні зими, допомогти заплатити комунальні платежі й закрити базові потреби,

– зауважила прем'єр-міністерка.

Чи буде в Україні світло та тепло взимку?