Деталі розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Як отримати тисячу гривень від держави та де можна використати кошти – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Що відомо про виплату "Зимової підтримки"?

Український уряд готується до запуску програми "Зимова підтримка". У четвер, 13 листопада, там схвалили механізм виплати одноразової допомоги громадянам.

За словами Свириденко, оформити допомогу розміром у 1 000 гривень можна буде як для себе, так і для дитини. Подача заявок триватиме з 15 листопада до 24 грудня 2025 року:

  • у застосунку Дія – після опрацювання заявки кошти надійдуть на картку "Національний кешбек". Витратити їх можна буде комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони;
  • у відділенні Укрпошти – виплата прийде на спеціальний рахунок. Кошти можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях Укрпошти, оплату комунальних послуг і донати.

До слова, скористатися грошима можна до 30 червня 2026 року.

Мета "Зимової підтримки" – охопити якомога ширше коло людей підтримкою від держави напередодні зими, допомогти заплатити комунальні платежі й закрити базові потреби,
– зауважила прем'єр-міністерка.

Чи буде в Україні світло та тепло взимку?

  • Нагадаємо, росіяни посилили удари по українській енергетиці, зазіхаючи не лише на великі, але й менші об'єкти. Експерти проаналізували ситуацію ексклюзивно для 24 Каналу.

  • Зокрема, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зауважив, що йдеться про об'єкти розподіленої генерації. "Ситуація складна, це правда, але вона залишається керованою", – підкреслив він.

  • Водночас директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко наголосив, що найкращий захист – це удари по російській енергетичній інфраструктурі.