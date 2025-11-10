Цей опалювальний сезон може стати одним із найважчих за останні декілька років. Якщо регулярні російські атаки на газову інфраструктуру не припинятимуться всю осінь та зиму, то Україна може стикнутися з проблемами.

У таких умовах питання енергоефективності виходить на перший план. Адже навіть за тимчасової відсутності опалення різні типи будинків зберігають тепло по-різному. Йдеться як про старі радянські "сталінки", так і про нові ЖК.

24 Канал дізнався, які будинки найкраще утримують тепло в мороз, а які можуть втрачати його найшвидше, чи допоможе мешканцям тепломодернізація будинку і яка зараз ситуація з опалювальним сезоном в країні.

В яких будинках найкраща енергоефективність взимку?

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев розповів для 24 Каналу, що найбільш енергоефективні будинки в Україні – це з товстими стінами, тобто так звані "сталінки", які будувалися ще до 1950-х років.

Експерт наголошує на тому, що ті будинки, які збудовані понад 100 років тому, можуть мати хорошу енергоефективність, якщо були побудовані відповідно до стандартів.

Геннадій Рябцев Енергетичний експерт, кандидат технічних наук, професор Власне кажучи, і до побудови "сталінок", є будинки, що можуть бути в хорошому стані. Наприклад, наприкінці 80-х та 90-х років минулого століття однозначно була погана ситуація, а, умовно кажучи, в 50-х роках і до того часу – хороша.

Тобто якщо за будинком доглядали, відбувся ремонт стелі, яка не тече, були встановлені нормальні склопакети та двері, то житло, навіть якщо було побудоване 100 – 120 років тому, може виявитися теплішим, аніж "панельки".

Водночас пан Геннадій додає, що час, який будинок зможе протриматися без опалення й тим самим зберігати тепло, залежить від чималої кількості чинників.

Річ у тім, що, по-перше, все залежить від того, якою температура була всередині приміщення. А по-друге, чи прогріті стіни в цьому приміщенні. І по-третє, якою є температура повітря. Крім того, треба ще розібратися, що саме означатиме припинення опалення: порозривалися мережі через те, що замерзла вода в системі, чи просто знижена температура теплоносія,

– каже Рябцев.

Натомість енергетичний експерт Андрій Закревський у розмові з 24 Каналом зауважує, що майже всі старі будинки потребують зараз термомодернізації. Тобто йдеться про будинки, які побудовано 20 років тому та більше.

Андрій Закревський Голова правління асоціації "Нафти і Газу України" Якщо говорити про стандартні українські багатоповерхівки, наприклад "хрущовки" та інші, то останнім часом чимало людей роблять термомодернізацію будинку. І відбувається саме повна термомодернізація будинку, а не лише окремої квартири.

Натомість якщо говорити про нове житло, то зараз доволі розповсюджене будівництво нових багатоповерхових будинків за каркасною методикою, де утеплювач сучасний та такий, що утримує температуру. Таким чином, ці будинки не замерзатимуть, як решта.

Які будинки найгірше тримають тепло?

Андрій Закревський каже, що питання щодо тепломодернізації будинків стосується насамперед сучасних панелей, які будувалися в радянські часи.

Але попри це, є чимало будинків, які були побудовані до часів Радянщини, й вони були продумані краще стосовно опалення. Але у них може бути пічне або ж повітряно-теплове опалення,

– резюмує Закревський.

Рябцев також вважає, що одна із найгірших теплоізоляцій в українських будинках зустрічається саме в панельних багатоповерхівках. На його думку, це стосується саме тих будівель, які збудовані наприкінці 80-х та 90-х років минулого століття.

Однак на противагу словами Закревського пан Геннадій зауважує, що утеплення не завжди в таких випадках допоможе.

Намагання окремого господарства щось змінити, наприклад, наліпивши на зовнішню стіну шматок якогось там теплоізоляційного матеріалу, навряд чи зможе змінити ситуацію в цілому, тому що будинок все одно опалюватиме передусім навколишнє середовище, а не мешканців,

– пояснює Рябцев.

Як старі стандарти будівництва впливають на тепло в оселях сьогодні?

Експерт Закревський додає, що раніше будинки будувалися за стандартами, які зараз не використовуються. Це призводить до того, що зараз, відповідно до ситуації, будинки можуть замерзати по-різному.

Наприклад, раніше були встановлені певні стандарти по втратах кіловат на квадратний метр, але й постачання тепла було відповідним.

По-іншому працювала вентиляція та відбувався теплообмін. Тому не можна говорити про те, що той будинок поганий, а цей хороший, адже система опалення працювала по-різному,

– зазначає пан Андрій.

Відтак на прикладі різних областей енергетичний експерт звертає увагу на те, що кожен будинок потребує власного проєкту щодо тепломодернізації, а не загальних стандартів для всіх:

Україна розташована в різних кліматичних зонах і технології термомодернізації є для кожної зони різні. Коли ми перебуваємо в Миколаївській чи Херсонській області, то тут погода тепліша, однак для цих областей характерні вітри, які мають свої направленості та свою сезонність.

Відтак тут питання в будівництві полягає як зберігати холод в будинках,

– наголошує Закревський.

Натомість в центральних областях країни повітря є більш сухим, а тому тут краще будувати вентильовані фасади будинків.

Чи не змерзнуть українці в сучасних будинках?

Можна сказати, що "розумні" будинки, які збудовані з використанням сучасних матеріалів, справді добре тримають тепло та є доволі енергоефективними, пояснює Геннадій Рябцев.

Однак є і випадки щодо будинків, які просто збудовані для того, щоб їх можна було продати якомога швидше.

Тобто зараз так є, що можна мерзнути в дуже дорогому будинку, зданому в експлуатацію торік, а можна почувати себе комфортно в достатньо дешевій квартирі, але в старому будинку, який зроблено за європейськими технологіями,

– резюмує експерт Рябцев.

Він також додає, що краще теплове ізолювання серед сучасних будинків мають ті, які були збудовані за часів, коли ще діяли державні будівельні норми та правила. Річ у тім, що вони були скасовані за прем'єрства Арсенія Яценюка (2014 – 2016 роки).

Це призвело до того, що у нас дотримання достатньо великої кількості стандартів стало справою добровільною. Навіть дотримання тих стандартів, які на європейському континенті є обов'язковими до виконання. Таким чином надмірна лібералізація будівельної галузі призвела до того, що зараз дуже рідко коли будинок відповідає нормам,

– каже пан Геннадій.

Хорошою новиною в цій ситуації є те, що ОСББ у цьому плані достатньо активно розвивається. І якщо керівництву вдалося згуртувати людей і довести необхідність термомодернізації, то є чимало прикладів вдалих проєктів, навіть з-поміж радянських "панельок", які були доведені на рівень А++, тобто на найвищий рівень енергоефективності.

На додачу до цього існують програми, які реалізовуються органами місцевого самоврядування щодо термомодернізації.

Вони передбачають фінансування під достатньо низький відсоток проєктів з термомодернізації будівель. І це якраз змінює обличчя міста, хоч і не так швидко, як хотілося, розповів Геннадій Рябцев.

Які є програми утеплення будинку?

Юрист Андрій Шелих розповів для 24 Каналу, що наразі найпопулярнішою є урядова програма "Теплий кредит". В межах цієї програми фізичні особи можуть отримати компенсацію 35% від суми кредиту на енергоефективні заходи, а ОСББ – від 40% до 70% залежно від умов програми.

Андрій Шелих Юрист АО "EvrikaLaw" Наразі уповноваженими на видачу "теплих кредитів" у рамках програми у 2021 році є державні банки: Ощадбанк, Укргазбанк.

Пан Андрій розповідає механізм подання заявки на участь у такій програмі:

Звернутися до уповноваженого банку та надати необхідний пакет документів (перелік документів визначається банком).

Отримати кредитні кошти.

Надати банку рахунки фактури, акти виконаних робіт тощо (підтвердження здійснення заходів).

Банк щомісячно формуватиме та подаватиме до Держенергоефективності реєстри позичальників, які мають право на отримання відшкодування.

Протягом 5 днів Держенергоефективності перерахує відповідні кошти на банківські рахунки для їх подальшого перерахування позичальникам.

Відшкодування коштів у межах Урядової програми "Теплі кредити" займає до 2 місяців.

Про інші програми для ОСББ розповідає 24 Каналу юристка Анастасія Руденко.

Анастасія Руденко Юристка АО "Віннер Партнерс" Головним оператором усіх програм енергоефективності в Україні є Фонд енергоефективності. Станом на 2025 рік вони пропонують кілька ключових програм, що стосуються утеплення.

Наразі це такі програми:

"Енергодім" (основна програма на утеплення)

Це "золотий стандарт" для тих, хто хоче комплексно утеплити будинок та модернізувати інженерні системи. Кошти надаються по цій програмі на утеплення стін, даху, підвалів, встановлення чи модернізацію індивідуальних теплових пунктів (ІТП) тощо. Компенсується до 70% вартості проєкту.

Це працює так: ОСББ бере пільговий кредит у банку-партнері, проводить роботи, а фонд компенсує значну частину витрат. Тобто ОСББ повертає лише 30 – 50% вартості, а решту покриває фонд. Наразі приймання заявок на цю програму було продовжено до кінця 2025 року.

"ВідновиДІМ" (для пошкоджених війною будинків)

Якщо ваш будинок постраждав від обстрілів і потребує ремонту, ця програма може покрити 100% витрат на відновлення, включно з відновленням теплоізоляції.

Кошти дають на відновлення конструктивних елементів, ремонт інженерних мереж, заміну вікон/дверей та, відповідно, відновлення пошкодженої теплоізоляції,

– каже пані Анастасія.

"ГрінДІМ" (для стійкості та автономії)

Ця програма стосується не прямо утеплення, але є логічним продовженням енергоефективності, оскільки підвищує стійкість будинку. Гроші дають на встановлення сонячних електростанцій та теплових помп для забезпечення потреб будинку.

Як розраховується платіжка за тепло відповідно до різних типів опалення?

Андрій Шелих розповідає, що розрахунок вартості опалення залежить від багатьох факторів: типу системи, площі приміщення, тарифів на енергоносії та рівня теплоізоляції будинку.

Централізоване опалення

Оплата встановлюється за спожите тепло за встановленими тарифами. Варто розуміти, що тарифи на тепло, можуть різнитися залежно від регіону та конкретного теплокомуненерго.

Також варто зазначити, що якщо встановлено лічильник тепла, розрахунок проводиться за показниками в гігакалоріях (Гкал), де вартість залежить від тарифу на теплоенергію за 1 гігакалорію.

Газове опалення

Натомість для розрахунку витрат на газ потрібно врахувати:

Площу будинку (чим більша площа, тим більше газу потрібно.)

Коефіцієнт корисної дії (ККД) котла – ефективність котла впливає на кількість спожитого газу.

Тариф на газ (тарифи на газ в Україні змінюються, тому важливо враховувати актуальні дані.)

Електричне опалення

Є доволі популярним варіантом завдяки простоті використання. Основні параметри розрахунку включають:

Площу опалюваного приміщення.

Потужність електрообігрівача.

Час роботи системи на добу.

Тариф на електроенергію.

Система на твердому паливі

Також доволі популярним видом опалення у приватному будинку є система на твердому паливі (дрова, вугілля або пелети). Розрахунок включає:

Потребу в паливі на 1 метр квадратний.

Ціну за одиницю палива (наприклад, за 1 тонну).

Тривалість опалювального сезону.

Цікаво! Для заощадження коштів на опаленні важливо вибрати правильний вид опалення, провести утеплення будівлі та використовувати енергоефективні системи.

У яких випадках мешканці будинку можуть просити перерахунку платіжки за тепло?

Якщо мешканці фіксують у квартирах низьку температуру під час опалювального сезону, а проблема не у будинку, то мешканці можуть вимагати перерахунку платіжки за тепло, каже юрист Шелих.

Перерахунок послуги з постачання теплової енергії невідповідної якості здійснюється у випадках:

температура води в системі опалення не відповідає нормам, установленим у договорі;

тиск у тепломережі нижчий, ніж має бути за нормою;

температура повітря у квартирі нижча за встановлений мінімум (для приміщень, не оснащених вузлами розподільного обліку теплової енергії/приладами-розподілювачами теплової енергії).

Також зазначається, що виконавець зобов'язаний здійснити перерахунок протягом одного місяця, що настає за розрахунковим періодом, а також сплатити споживачеві штраф.

Крім того, перерахунок за актом-претензією, що надійшов від споживача відповідного багатоквартирного будинку, здійснюється виконавцем для усіх споживачів такого будинку,

– додає юрист Шелих.

Відтак, задля здійснення перерахунку потрібно звернутися з письмовим зверненням до постачальника.

У зверненні описати ситуацію та причину, по якій має бути здійснено перерахунок.

У разі якщо за наявності реальних підстав постачальник відмовляється здійснювати перерахунок, споживач може звернутися до суду.

Які є прогнози щодо опалювального сезону?

Наразі ситуація з опалювальним сезоном є прогнозовано стабільна, каже експерт з енергетичних питань Андрій Закревський.

Втім, ситуація потребує при цьому постійного керівництва з боку держави. Якщо раніше Україна готувалася до осінньо-зимового періоду, а саме спочатку закачувала, а потім викачувала газ із газосховищ, то на сьогодні через удари росіян по газовій інфраструктурі таке неможливо,

– заявив Закревський.

Експерт пояснює, що на сьогодні потрібно бути мобільними у зв'язку із газовою ситуацією в країні. Крім того, доведеться продовжувати постійно закачувати газ впродовж найближчих 1,5 року.

Рябцев додає, що наразі в Україні достатньо газу для опалювального сезону. Однак попри це не можна сказати, що опалювальний сезон почався у всіх.

Є приклади, коли комунальні підприємства розпочинають реконструкції тепломережі, хоч в міжсезонні нічого не проводилося. Таким чином старт опалювального сезону сильно залежить ще й від органів місцевого самоврядування, адже їм належать комунальні підприємства, які забезпечують надання послуг,

– резюмує експерт.

Така проблема стосується, зокрема, столиці, адже за словами пана Геннадія, в Києві середня температура вже доволі тривалий час перебуває на позначці, що передбачає запуск опалення, але теплопостачання досі немає у достатньо великій кількості районів.

Якщо на лівому березі з опаленням все ще плюс-мінус добре, то на правому далеко не всі райони з теплом. Це може бути через старі мережі, які під час запуску можуть виходити з ладу, а тому процес зупиняється для проведення ремонтів,

– пояснює Рябцев.