Этот отопительный сезон может стать одним из самых тяжелых за последние несколько лет. Если регулярные российские атаки на газовую инфраструктуру не будут прекращаться всю осень и зиму, то Украина может столкнуться с проблемами.

В таких условиях вопрос энергоэффективности выходит на первый план. Ведь даже при временном отсутствии отопления разные типы домов сохраняют тепло по-разному. Речь идет как о старых советских "сталинках", так и о новых ЖК.

24 Канал узнал, какие дома лучше всего удерживают тепло в мороз, а какие могут терять его быстрее, поможет ли жителям тепломодернизация дома и какая сейчас ситуация с отопительным сезоном в стране.

В каких домах лучшая энергоэффективность зимой?

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказал для 24 Канала, что наиболее энергоэффективные дома в Украине – это с толстыми стенами, то есть так называемые "сталинки", которые строились еще до 1950-х годов.

Эксперт отмечает, что те дома, которые построены более 100 лет назад, могут иметь хорошую энергоэффективность, если были построены в соответствии со стандартами.

Геннадий Рябцев Энергетический эксперт, кандидат технических наук, профессор Собственно говоря, и до постройки "сталинок", есть дома, которые могут быть в хорошем состоянии. Например, в конце 80-х и 90-х годов прошлого века однозначно была плохая ситуация, а, условно говоря, в 50-х годах и до того времени – хорошая.

То есть если за домом ухаживали, состоялся ремонт потолка, который не течет, были установлены нормальные стеклопакеты и двери, то жилье, даже если было построено 100 – 120 лет назад, может оказаться теплее, чем "панельки".

В то же время Геннадий добавляет, что время, которое дом сможет продержаться без отопления и тем самым сохранять тепло, зависит от большого количества факторов.

Дело в том, что, во-первых, все зависит от того, какой температура была внутри помещения. А во-вторых, прогреты ли стены в этом помещении. И в-третьих, какова температура воздуха. Кроме того, надо еще разобраться, что именно будет означать прекращение отопления: поразрывались сети из-за того, что замерзла вода в системе, или просто снижена температура теплоносителя,

– говорит Рябцев.

В то же время энергетический эксперт Андрей Закревский в разговоре с 24 Каналом замечает, что почти все старые дома нуждаются сейчас в термомодернизации. То есть речь идет о домах, которые построены 20 лет назад и более.

Андрей Закревский Председатель правления ассоциации "Нефти и Газа Украины" Если говорить о стандартных украинских многоэтажках, например "хрущевки" и другие, то в последнее время многие делают термомодернизацию дома. И происходит именно полная термомодернизация дома, а не только отдельной квартиры.

Зато если говорить о новом жилье, то сейчас довольно распространено строительство новых многоэтажных домов по каркасной методике, где утеплитель современный и такой, что удерживает температуру. Таким образом, эти дома не будут замерзать, как остальные.

Какие дома хуже всего держат тепло?

Андрей Закревский говорит, что вопрос о тепломодернизации домов касается прежде всего современных панелей, которые строились в советские времена.

Но несмотря на это, есть немало домов, которые были построены до времен Советского Союза, и они были продуманы лучше в вопросе отопления. Но у них может быть печное или воздушно-тепловое отопление,

– резюмирует Закревский.

Рябцев также считает, что одна из худших теплоизоляций в украинских домах встречается именно в панельных многоэтажках. По его мнению, это касается именно тех зданий, которые построены в конце 80-х и 90-х годов прошлого века.

Однако в противовес словам Закревского Геннадий Рябцев замечает, что утепление не всегда в таких случаях поможет.

Попытки отдельного хозяйства что-то изменить, например, налепив на внешнюю стену кусок какого-то там теплоизоляционного материала, вряд ли сможет изменить ситуацию в целом, потому что дом все равно будет отапливать прежде всего окружающую среду, а не жителей,

– объясняет Рябцев.

Как старые стандарты строительства влияют на тепло в домах сегодня?

Эксперт Закревский добавляет, что раньше дома строились по стандартам, которые сейчас не используются. Это приводит к тому, что сейчас, в соответствии с ситуацией, дома могут замерзать по-разному.

Например, раньше были установлены определенные стандарты по потерям киловатт на квадратный метр, но и поставки тепла были соответствующими.

По-другому работала вентиляция и происходил теплообмен. Поэтому нельзя говорить о том, что тот дом плохой, а этот хороший, ведь система отопления работала по-разному,

– отмечает Андрей.

Поэтому на примере различных областей энергетический эксперт обращает внимание на то, что каждый дом требует собственного проекта по тепломодернизации, а не общих стандартов для всех:

Украина расположена в разных климатических зонах и технологии термомодернизации для каждой зоны разные. Когда мы находимся в Николаевской или Херсонской области, то погода теплее, однако для этих областей характерны ветры, которые имеют свои направленности и свою сезонность.

Поэтому здесь вопрос в строительстве заключается как сохранять холод в домах,

– отмечает Закревский.

Зато в центральных областях страны воздух является более сухим, а потому здесь лучше строить вентилируемые фасады домов.

Не замерзнут ли украинцы в современных домах?

Можно сказать, что "умные" дома, которые построены с использованием современных материалов, действительно хорошо держат тепло и являются довольно энергоэффективными, объясняет Геннадий Рябцев.

Однако есть и случаи относительно домов, которые просто построены для того, чтобы их можно было продать как можно быстрее.

То есть сейчас так есть, что можно мерзнуть в очень дорогом доме, сданном в эксплуатацию в прошлом году, а можно чувствовать себя комфортно в достаточно дешевой квартире, но в старом доме, который сделан по европейским технологиям,

– резюмирует эксперт Рябцев.

Он также добавляет, что лучшее тепловое изолирование среди современных домов имеют те, которые были построены во времена, когда еще действовали государственные строительные нормы и правила. Дело в том, что они были отменены при премьерстве Арсения Яценюка (2014 – 2016 годы).

Это привело к тому, что у нас соблюдение достаточно большого количества стандартов стало делом добровольным. Даже соблюдение тех стандартов, которые на европейском континенте являются обязательными к исполнению. Таким образом чрезмерная либерализация строительной отрасли привела к тому, что сейчас очень редко когда дом соответствует нормам,

– говорит Геннадий.

Хорошей новостью в этой ситуации является то, что ОСМД в этом плане достаточно активно развивается. И если руководству удалось сплотить людей и доказать необходимость термомодернизации, то есть немало примеров удачных проектов, даже среди советских "панелек", которые были доведены до уровня А ++, то есть на самый высокий уровень энергоэффективности.

В дополнение к этому существуют программы, которые реализуются органами местного самоуправления по термомодернизации.

Они предусматривают финансирование под достаточно низкий процент проектов по термомодернизации зданий. И это как раз меняет лицо города, хоть и не так быстро, как хотелось, рассказал Геннадий Рябцев.

Какие есть программы утепления дома?

Юрист Андрей Шелих рассказал для 24 Канала, что сейчас самой популярной является правительственная программа "Теплый кредит". В рамках этой программы физические лица могут получить компенсацию 35% от суммы кредита на энергоэффективные мероприятия, а ОСМД – от 40% до 70% в зависимости от условий программы.

Андрей Шелих Юрист АО "EvrikaLaw" Сейчас уполномоченными на выдачу "теплых кредитов" в рамках программы в 2021 году являются государственные банки: Ощадбанк, Укргазбанк.

Господин Андрей рассказывает механизм подачи заявки на участие в такой программе:

Обратиться в уполномоченный банк и предоставить необходимый пакет документов (перечень документов определяется банком).

Получить кредитные средства.

Предоставить банку счета фактуры, акты выполненных работ и т.д. (подтверждение осуществления операций).

Банк ежемесячно будет формировать и подавать в Госэнергоэффективности реестры заемщиков, которые имеют право на получение возмещения.

В течение 5 дней Госэнергоэффективности перечислит соответствующие средства на банковские счета для их дальнейшего перечисления заемщикам.

Возмещение средств в рамках Правительственной программы "Теплые кредиты" занимает до 2 месяцев.

О других программах для ОСМД рассказывает 24 Каналу юрист Анастасия Руденко.

Анастасия Руденко Юрист АО "Виннер Партнерс" Главным оператором всех программ энергоэффективности в Украине является Фонд энергоэффективности. По состоянию на 2025 год они предлагают несколько ключевых программ, касающихся утепления.

Сейчас это такие программы:

"Энергодом" (основная программа на утепление)

Это "золотой стандарт" для тех, кто хочет комплексно утеплить дом и модернизировать инженерные системы. Средства предоставляются по этой программе на утепление стен, крыши, подвалов, установку или модернизацию индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и тому подобное. Компенсируется до 70% стоимости проекта.

Это работает так: ОСМД берет льготный кредит в банке-партнере, проводит работы, а фонд компенсирует значительную часть расходов. То есть ОСМД возвращает только 30 – 50% стоимости, а остальное покрывает фонд. Сейчас прием заявок на эту программу был продлен до конца 2025 года.

"ВідновиДІМ" (для поврежденных войной домов)

Если ваш дом пострадал от обстрелов и нуждается в ремонте, эта программа может покрыть 100% расходов на восстановление, включая восстановление теплоизоляции.

Средства дают на восстановление конструктивных элементов, ремонт инженерных сетей, замену окон/дверей и, соответственно, восстановление поврежденной теплоизоляции,

– говорит Анастасия.

"ГрінДІМ" (для устойчивости и автономии)

Эта программа касается не совсем утепления, но является логическим продолжением энергоэффективности, поскольку повышает устойчивость дома. Деньги дают на установку солнечных электростанций и тепловых насосов для обеспечения потребностей дома.

Как рассчитывается платежка за тепло в соответствии с различными типами отопления?

Андрей Шелих рассказывает, что расчет стоимости отопления зависит от многих факторов: типа системы, площади помещения, тарифов на энергоносители и уровня теплоизоляции дома.

Централизованное отопление

Оплата устанавливается за потребленное тепло по установленным тарифам. Стоит понимать, что тарифы на тепло, могут различаться в зависимости от региона и конкретного теплокоммунэнерго.

Также стоит отметить, что если установлен счетчик тепла, расчет производится по показателям в гигакалориях (Гкал), где стоимость зависит от тарифа на теплоэнергию за 1 гигакалорию.

Газовое отопление

Зато для расчета расходов на газ нужно учесть:

Площадь дома (чем больше площадь, тем больше газа нужно).

Коэффициент полезного действия (КПД) котла – эффективность котла влияет на количество потребленного газа.

Тариф на газ (тарифы на газ в Украине меняются, поэтому важно учитывать актуальные данные.)

Электрическое отопление

Является довольно популярным вариантом благодаря простоте использования. Основные параметры расчета включают:

Площадь отапливаемого помещения.

Мощность электрообогревателя.

Время работы системы в сутки.

Тариф на электроэнергию.

Система на твердом топливе

Также довольно популярным видом отопления в частном доме является система на твердом топливе (дрова, уголь или пеллеты). Расчет включает в себя:

Потребность в топливе на 1 метр квадратный.

Цену за единицу топлива (например, за 1 тонну).

Продолжительность отопительного сезона.

Интересно! Для экономии средств на отоплении важно выбрать правильный вид отопления, провести утепление здания и использовать энергоэффективные системы.

В каких случаях жильцы дома могут просить перерасчет платежки за тепло?

Если жители фиксируют в квартирах низкую температуру во время отопительного сезона, а проблема не в доме, то жители могут требовать перерасчет платежки за тепло, говорит юрист Шелих.

Перерасчет услуги по поставке тепловой энергии несоответствующего качества осуществляется в случаях:

температура воды в системе отопления не соответствует нормам, установленным в договоре;

давление в теплосети ниже, чем должно быть по норме;

температура воздуха в квартире ниже установленного минимума (для помещений, не оснащенных узлами распределительного учета тепловой энергии/приборами-распределителями тепловой энергии).

Также отмечается, что исполнитель обязан осуществить перерасчет в течение одного месяца, следующего за расчетным периодом, а также уплатить потребителю штраф.

Кроме того, перерасчет по акту-претензии, поступившего от потребителя соответствующего многоквартирного дома, осуществляется исполнителем для всех потребителей такого дома,

– добавляет юрист Шелих.

Поэтому для осуществления перерасчета нужно обратиться с письменным обращением к поставщику.

В обращении описать ситуацию и причину, по которой должен быть осуществлен перерасчет.

В случае если при наличии реальных оснований поставщик отказывается осуществлять перерасчет, потребитель может обратиться в суд.

Какие есть прогнозы по отопительному сезону?

Сейчас ситуация с отопительным сезоном является прогнозируемо стабильной, говорит эксперт по энергетическим вопросам Андрей Закревский.

Впрочем, ситуация требует при этом постоянного руководства со стороны государства. Если раньше Украина готовилась к осенне-зимнему периоду, а именно сначала закачивала, а потом выкачивала газ из газохранилищ, то сегодня из-за ударов россиян по газовой инфраструктуре такое невозможно,

– заявил Закревский.

Эксперт объясняет, что на сегодня нужно быть мобильными в связи с газовой ситуацией в стране. Кроме того, придется продолжать постоянно закачивать газ в течение ближайших 1,5 лет.

Рябцев добавляет, что сейчас в Украине достаточно газа для отопительного сезона. Однако несмотря на это нельзя сказать, что отопительный сезон начался у всех.

Есть примеры, когда коммунальные предприятия начинают реконструкции теплосети, хоть в межсезонье ничего не проводилось. Таким образом старт отопительного сезона сильно зависит еще и от органов местного самоуправления, ведь им принадлежат коммунальные предприятия, которые обеспечивают предоставление услуг,

– резюмирует эксперт.

Такая проблема касается, в частности, столицы, ведь по словам Геннадия, в Киеве средняя температура уже довольно длительное время находится на отметке, что предусматривает запуск отопления, но теплоснабжения до сих пор нет в достаточно большом количестве районов.

Если на левом берегу с отоплением все еще плюс-минус хорошо, то на правом далеко не все районы с теплом. Это может быть из-за старых сетей, которые при запуске могут выходить из строя, а потому процесс останавливается для проведения ремонтов,

– объясняет Рябцев.